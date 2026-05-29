Президент Румунії: Дрон, який влучив у будинок, могла підбити українська ППО

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який врізався у багатоповерховий житловий будинок у румунському місті Галац, ймовірно, зазнав впливу української ППО, після чого змінив свою траєкторію польоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

"Пролітаючи через українську територію, деякі з них (дронів - ред.) були збиті, а один з них, ймовірно, вражений над містом Рені, змінив траєкторію та попрямував до Галацу", - сказав президент Румунії.

Він наголосив, що відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, додавши, що мешканці можуть повернутися до своїх квартир, за винятком родини, яка безпосередньо постраждала від вибуху.

Дан також уточнив, що двоє постраждалих, які перебувають у лікарні, мають легкі травми та вже одужують.

За його словами, нині фахівці продовжують перевірки та аналіз доказів, зібраних на місці події.

"Я звернувся до поліції, і розслідування розпочато. Досліджуються зразки з місця події. За їхньою оцінкою, було використано щонайменше 30 кг (вибухової речовини - ред.), і були використані класичні вибухівки", - сказав президент.

Дан додав, що перехоплення дронів за допомогою літаків не є найефективнішим рішенням, і що Румунія працює над розробкою більш ефективних можливостей.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали двоє людей.

За даними Міністерства національної оборони Румунії, безпілотник увійшов на територію Румунії у складі більшої групи, але лише один апарат врізався в житловий будинок і вибухнув при зіткненні. Ще один дрон без вибухового навантаження було знайдено у повіті Марамуреш на північному заході Румунії.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про закриття російського консульства в Констанці та оголосив персоною нон грата консула РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона на житловий будинок, та допоможе посилити захист неба.