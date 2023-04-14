Ракетний удар по Слов'янську: загинула 2-річна дитина, з-під завалів дістали 14-річну дівчину

Російські терористи 14 квітня атакували житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Серед шістьох загиблих є дворічна дитина, ще одну неповнолітню, 14-річну дівчину живою дістали з-під завалів.

Про це повідомляють "Суспільне" та радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.

Рятувальники на завалах житлового будинку знайшли 2-річну дитину. Вона на той момент ще була живою, проте померла у кареті швидкої допомоги.

Також під час рятувальної операції дістали 14-річну дівчину. Її госпіталізували. Наразі про стан потерпілої невідомо.

Станом на зараз через ракетні удари Росії по житлових будинках Слов'янську загинуло вже 6 людей, 18 осіб отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Президент Зеленський ракетні удари напередодні Великодня назвав терористичним актом, а Росію - країною-злом.