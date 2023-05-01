Росіяни обстріляли освітній заклад у Чернігівській області: загинула дитина

Російські окупанти обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород- Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік", - написав він.

При цьому інформація про потерпілих уточнюється.

За минулий тиждень росіяни посилили обстріли прикордоння Чернігівської області.