Такого потужного нападу Київ не відчував від весни - Сергій Попко

Вночі 30 серпня російська армія атакувала Київ. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни, повідомляє голова Київської ОВА Сергій Попко.

Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет. Спершу російські агресори застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ 30 серпня 2023 року

Внаслідок падіння уламків поранення отримали дві людини, ще двоє - загинули. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 - отримали поранення і госпіталізовані", - написав він.

Уламки збитих російських ракет влучили у торгове приміщення в Дарницькому районі де після падіння уламків спалахнув дах. Пожежу вже загасили. Також уламки впали чотирьох місцях Шевченківського району столиці. В одному випадку загорілася адмінбудівля, а також були загоряння на відкритих місцевостях. Рятувальні служби ліквідували наслідки вогню.

thepage.ua