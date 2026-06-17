У Генштабі відкинули звинувачення рф в ударі по автобусу з дітьми

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що заяви представників росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

"Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генеральному штабі заявили, що саме росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

"Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення", - додали в Генштабі.

Hromadske

https://hromadske.ua