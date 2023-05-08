У Києві уламки БПЛА пошкодили газову трубу та резервуар з паливом

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, якими росія цієї ночі атакувала Київ, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом.

Про це повідомляє в Телеграмі Київська МВА, передає Укрвнорм.

"У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум'я збито, працює ДСНС та газова служба", - зазначається в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Окрім того, за даними КМВА, у Солом'янському районі ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т.

"Є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС", - наголосили в міській військовій адміністрації.

Як повідомлялося, уламки ворожого безпілотника впали на злітну смугу столичного аеропорту "Жуляни".