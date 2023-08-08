Удар РФ по Покровську: кількість поранених зросла до 67

Станом на ранок вівторка, 8 серпня, кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Покровську зросла до 67 осіб, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

У відомстві розповіли, що загинуло сім осіб. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей.

Російські окупанти в понеділок, 7 серпня, завдали двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.

Окупанти вдарили по місту, ймовірно, ракетами Іскандер. У житловому будинку зруйновано кілька квартир та перекриття між верхніми поверхами, в одній із квартир почалася пожежа. За пів години окупанти вдарили по іншому цивільному об'єкту поряд з житловим будинком, який першим зазнав удару.