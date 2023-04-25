Україна евакуювала зі столиці Судану 138 людей - ГУР

Головне управління розвідки в координації з Офісом президента України та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму - столиці Судану.

Про це повідомили в ГУР.

Так, громадян вдалося врятувати за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки.

Зі збройного конфлікту вивезли 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин.

Також Україна евакуювала громадян Грузії та Перу. Загалом вдалося врятувати 138 громадян, серед них 35 жінок та 12 дітей.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

"Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою й очікують швидкого повернення на батьківщину", - зазначили в розвідці.

Для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до: посольства України в Єгипті:

+20 100 00 396 48 або на електронну пошту:

[email protected];

почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;

МЗС України: +38 044 238 15 88 або на електронну пошту: [email protected].

Евакуація з Судану

Низка країн останніми днями евакуює своїх дипломатів і громадян із Судану, де тривають бойові дії між збройними силами країни та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF). Так, Сполучені Штати та Велика Британія 23 квітня евакуювали свої дипломатичні місії з країни.

Продовжує евакуацію і Франція. Ввечері 23 квітня та зранку 24 квітня Військово-повітряні сили країни евакуювали 388 громадян Франції, інших країн Європи, а також Африки та Азії.

Евакуацію оголосили також Канада, Німеччина, Туреччина, Іспанія та інші. Країни об'єднують зусилля, щоб вивезти з Судану громадян із різних країн.

Що відбувається в Судані?

Від 15 квітня у столиці Судану та прилеглих містах тривають сутички між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкого реагування (RSF). Майже постійна стрілянина та бомбардування призвели до відключення електроенергії та інтернету.

Бої 22 квітня, порушили триденне перемир'я, яке було запроваджено, щоб дозволити громадянам дістатися до безпечних місць і відвідати сім'ю під час мусульманського свята Рамазан-байрам. У недотриманні перемир'я сторони звинувачують одна одну.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з початку бойових дій у Судані дістали поранення 3700 людей, а понад 420 - загинули. Але вважається, що кількість загиблих набагато більша, оскільки людям важко отримати медичну допомогу: понад дві третини лікарень у зоні конфлікту не працюють.

Організація Об'єднаних Націй та іноземні держави закликають сторони дотримуватися оголошених умов припинення вогню та відкрити безпечний проїзд для цивільних жителів і гуманітарної допомоги.

Громадське телебачення