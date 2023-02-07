Україна скерує в Туреччину 87 рятувальників для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу

Україна скеровує в Туреччину загін із 87 рятувальників. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України щодо надання Туреччині допомоги у ліквідації наслідків землетрусу No102-р від 7 лютого.

Згідно з документом, Міністерство внутрішніх справ і Державна служба з надзвичайних ситуацій скерують у Туреччину зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС загальною чисельністю 87 осіб літаками Ан-32 та Ан-26, а також автомобілями. Зокрема 10 осіб - це екіпажі літаків.

Рятувальників скеровують на допомогу в ліквідації наслідків землетрусу.

Міністерству закордонних справ доручили погодити розміщення рятувальників у Туреччині та дістати дозволи на проліт літаків, а Міністерству економіки та Мінфіну - забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із наданням Туреччині цієї допомоги.

6 лютого вночі на південному сході Туреччини та на північному заході Сирії стався землетрус.

Його епіцентр розташовувався у турецькій провінції Кахраманмараш, магнітуда становила 7,7. Поштовхи також відчували у сусідніх країнах - Лівані, Ізраїлі, на Кіпрі, у Румунії, Грузії та інших. Удень 6 лютого стався ще один землетрус магнітудою 7,6. Загалом, за даними турецького агентства з надзвичайних ситуацій, було 183 підземні поштовхи.

За останніми даними, кількість жертв у Туреччині та Сирії перевищила 5 тис. осіб, десятки тисяч людей дістали поранення.

У посольстві України в Туреччині створено оперативний штаб для допомоги українцям, які могли постраждати під час стихійного лиха.