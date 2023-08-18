В центрі Києва скоїли замах на заступника голови податкової Сокура

Правоохоронці змогли запобігти замовному вбивству заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує RegioNews.

"Вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", - написав він у телеграмі.

Виконавці затримані та дають покази на замовників.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня - з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами - кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ломаємо. Щодня", - додав Гетманцев.

RegioNews