Вночі Росія завдала масованого удару по Україні: є влучання у Дніпрі, Луцьку, Львові

Росія вночі 15 серпня завдала масованого ракетного удару по Україні, влучання зафіксовано в Дніпрі, Луцьку, Львові

У Дніпрі ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждала людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - повідомив мер міста Андрій Садовий. Також він додав, що “є багато збитих ракет”.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив також і про влучання на Львівщині та зазначив, що деталі розповість згодом.

У Луцьку «приліт» в одне із підприємств промисловості. Наразі відомо про двох потерпілих. На місці працюють усі відповідні служби, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що є влучання по одному з промислових підприємств у місті, попередньо є постраждалі.