Ворог випустив по Україні 15 "Шахедів": в одній з областей є влучення

Ворог випустив по Україні 15 "Шахедів": в одній з областей є влучання / фото t.me/DPSUkr

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed- 136/131". На Черкащині є попадання в об'єкт нежитлової інфраструктури, двоє постраждалих.

Як повідомляють у Командуванні Повітряних сил України, за ніч окупанти запустили 15 дронів-камікадзе, з яких 11 було знищено в зонах вдповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".

"До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - інформують в ПС.

Керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що цієї ночі через ворожу атаку повітряна тривога в області тривала понад три з половиною години. Внаслідок удару ворога є руйнування та постраждалі.

"Маємо влучення в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні", - повідомив Табурець. Удар по Україні 12 липня - це треба знати

Сьогодні вночі в низці областей лунала повітряна тривога - російські окупанти атакували Україну, використовуючи баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години. Керівник КМВА Сергій Попко зазначав, що всі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили сили ППО. Наразі інформації щодо потерпілих чи про руйнування немає.



