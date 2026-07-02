Втрата 800 тисяч книг: внаслідок нічної атаки РФ на Київ знищено склад видавництва BookChef

Українське видавництво BookChef заявило про втрату більшої частини своїх книжкових накладів внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня. Як повідомило BookChef в Instagram, зруйновано центральний склад логістичного партнера Denka Logistics, де зберігалися приблизно 800 тисяч примірників книг.

"Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей. Найголовніше: всі наші люди живі ! Це те, за що ми зараз тримаємось.", - наголосили в BookChef.

Через знищення складу видавництво тимчасово призупинило всі акційні програми разом із магазинами-партнерами до стабілізації ситуації з додруком книжок. Крім того, компанія попередила про можливі затримки з обробкою та доставкою замовлень.

"Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику", - повідомив генеральний директор BookChef Олександр Кірпічов.

Попри втрати, у видавництві заявили, що продовжують роботу. Команда планує й надалі випускати нові книжки, інвестувати у розвиток українського книговидання та підтримувати економіку.

У BookChef закликали читачів підтримати видавництво, купуючи його книги, та додали, що інтернет-магазин "працює у звичному режимі". Як пише BookChef, кожне замовлення допоможе відновити втрачені наклади і забезпечити вихід нових українських видань.

З початком літнього періоду 2026 року російські війська суттєво активізували цілеспрямовані атаки на українську цивільну та комерційну інфраструктуру, б'ючи по великих логістичних хабах ритейлерів, терміналах поштових операторів, а також об'єктах харчової, фармацевтичної та паливної промисловості. За оцінками експертів, системний терор комерційного сектору має на меті підірвати продовольчу безпеку країни, зупинити дистрибуцію товарів через ключові міста-хаби, ускладнити роботу екстрених служб і логістичне забезпечення Сил оборони України.