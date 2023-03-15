Збиття американського дрона російським Су-27 не призведе до прямого конфлікту між рф і США - ISW

Збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper російськими літаками Су-27 над Чорним морем не стане причиною прямого конфлікту між США та рф.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", - зазначають експерти.

В ISW наголосили, що лідери США та росії мають повну свободу вибору щодо реагування на подібні інциденти. Зокрема, Джо Байден неодноразово заявляв, що Америка хоче уникнути прямого конфлікту з росією.

"Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", - додали аналітики.

14 березня стало відомо, що уранці російський Су-27 перехопив і збив над Чорним морем американський розвідувальний дрон MQ-9 Reaper, який виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі.

Водночас у міноборони рф заперечують, що причетні до збиття дрона. Там заявили, що безпілотник рухався неподалік Криму в бік "державного кордону" та летів із порушеннями. У російському відомстві стверджують, що підняли винищувачі на перехоплення дрона, але він сам здійснив різкий маневр, втратив керування та впав.

Chas.News