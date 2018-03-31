1 апреля Вербное воскресенье: история праздника, приметы, что нельзя делать в этот день

1 апреля христиане восточного обряда в Украине отпразднуют Вербное воскресенье.

"Обозреватель" расскажет об истории этого праздника, его традициях, а также о том, что рекомендуется и не рекомендуется делать в этот день.

История праздника

В церкви Вербное воскресенье называют иначе - Вход Господень в Иерусалим. День связан с евангельским событием: Иисус Христос торжественно въезжает в город, в котором спустя несколько дней будет схвачен, осужден и распят, а спустя еще три дня - воскреснет.

Еще одно название праздника - Пальмовое воскресенье. Кстати, именно так его называют в Европе. Согласно Евангелию, приветствовавшие Иисуса люди устилали его путь именно пальмовыми ветвями. Поскольку в наших широтах в пасхальное время начинает распускаться верба, именно она стала символом этого события.

История с въездом Иисуса в Иерусалим описана во всех четырех канонических Евангелиях. Так, в 21 главе Евангелия от Матфея повествуется о том, что, прежде чем въехать в город, Христос попросил своих учеников привести ему "ослицу и молодого осла" - "и Он сел поверх их".

Когда Иисус приближался к городу, "множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"

Сразу за этим событием последовало знаменитое изгнание торгующих из храма, исцеление "слепых и хромых" и первые острые споры с книжниками и фарисеями. Мы все знаем, чем закончилась эта история.

Что нельзя делать в этот день

- Как и в любой большой церковный праздник, в Вербное воскресенье рекомендуется воздержаться от тяжелой домашней работы, от бытовых забот, в том числе от стирки, уборки, строительных работ, шитья и прочего.

- Не рекомендуется отмечать праздник в шумной компании, с развлечениями и с алкоголем - допускается лишь небольшое, сугубо символическое, употребление вина.

- Церковь не рекомендует употреблять в пищу продукты животного происхождения. Допускается рыба.

- Желательно по возможности не генерировать негативные мысли и эмоции.

Что нужно делать в этот день

- Побывать на службе в церкви, помолиться, освятить вербу, посвятить время размышлениям над событиями последних дней земной жизни Иисуса Христа.

- Провести время с родными и близкими.

- Освященные ветви вербы следует хранить в доме целый год - до следующего Вербного воскресенья.

Традиции

В Украине в Вербное воскресенье принято несильно бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!" Считается, что это простое действие обеспечивает человеку здоровье и благополучие.

В некоторых регионах также принято съедать 9 вербовых почек - с той же целью оздоровления.

Приметы

В старину верили, что:

- Освященная верба служит оберегом дома и даже способна остановить град, ливни и другие экстремальные погодные явления. Кроме того, это сильный целительный оберег.

- Если на Вербное воскресенье нет заморозков, это может указывать на то, что в текущем году будет хороший урожай фруктов.

- Если погода выдалась солнечной и безветренной, лето будет теплым.

- Если в Вербное воскресенье мысленно позвать любимого человека, встреча состоится быстрее.

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