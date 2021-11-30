1 грудня на Майдані у Києві відбудеться акція з вимогою відставки Зеленського

На вечір 1 грудня об'єднання громадських організацій "Рух опору капітуляції" скликає протест у Києві під назвою "Захист Україну - зупини переворот". Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

Акцію розпочнуть о 19.00 на Майдані Незалежності. Організатори звинувачують владу у бездіяльності щодо загрози з боку РФ та корупції, а також у переслідуванні головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова та колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби.

"1 грудня ти, як громадянин України, маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними. Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, чи піде. До зустрічі на Майдані!" - ідеться в анонсі заходу.

Співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко в інтерв'ю "Главкому" запевнив, що акція буде мирною, на ній "не буде крові та жодних провокацій з нашого боку".

"Зараз ми хочемо об'єднати усе громадянське суспільство і всю проукраїнську політичну опозицію навколо цього питання. Більшість людей, з ким ми спілкуємося, погоджуються, що якщо [президент України Володимир] Зеленський між Україною та [главою Офісу президента Андрієм] Єрмаком обирає Єрмака, вочевидь, такому президенту не місце на посаді. Тобто тоді йтиметься вже про перебування Зеленського на посаді", - сказав він.

Також він заперечує, що спілкувався з бізнесменом Рінатом Ахметовим щодо проведення акції: "Для мене будь-який олігарх є апріорі ворог".

Гудименко очікує, що на акцію прийдуть тисячі людей.

Під час пресмарафону 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що на початок грудня нібито готували державний переворот за участю бізнесмена Ріната Ахметова. Зеленський назвав це "підставою бізнесмена Ахметова".

Ахметов звинувачення Зеленського назвав "суцільною брехнею". "Моя позиція була й буде однозначною: незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив підприємець.

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після слів Зеленського за дві години акції всіх українських компаній на Лондонській біржі впали. "Україна за ці дві години втратила мільярди в економіці. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною таких ситуацій", - сказав він.

На слова Зеленського про підготовку перевороту в Україні відреагував президент США Джо Байден. Він планує зателефонувати главі Української держави та президенту РФ Володимиру Путіну.

29 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні серйозно ставляться до інформації про ймовірний державний переворот, Київ планує поділитися нею із союзниками.