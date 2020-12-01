1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (World AIDS Day) щорічно відзначається по всьому світу 1 грудня. Цей день вся світова спільнота говорить про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе ця глобальна епідемія, про масштаби цієї трагедії і, звичайно ж, про те, як зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ-інфекції.

Факти та цифри

38 млн. в усьому світі жили с ВИЧ.

25,4 млн – отримували антиретровірусну терапію.

1,7 млн – заразилися ВІЧ.

Минулого року від хвороб пов’язаних зі СНІДом, померло 690 000 чоловік.

Девіз цього року: "Глобальна солідарність, спільна відповідальність"

За 10 місяців 2020 року в Закарпатській області зареєстровано 80 нових випадків інфікування ВІЛ (6,4 на 100 тис. населення), в тому числі 12 дітей з діагнозом «Непідтверджена ВІЛ-інфекція», народжених ВІЛ- інфікованими жінками. Діагноз СНІД встановлено 12 особам (0,95 на 100 тис. населення).

Почали отримувати антиретровірусну терапію (АРТ) 65 осіб, що складає 95,6% від вперше виявлених осіб з підтвердженим діагнозом.

Серед вперше виявлених ВІЛ-інфікованих превалює статевий шлях при гетеросексуальних стосунках –74%. Також реєструються випадки статевого шляху інфікування при гомосексуальних стосунках – 5% , парентерального шляху інфікування під час ін’єкційного введення наркотиків – 5%. Діагноз ВІЛ-інфекції у 12 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, не підтверджено.

Традиційно для Закарпатської області 54% серед дорослих вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб це трудові мігранти .

Показники поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області залишаються найнижчими в Україні. Станом на 01 жовтня 2020 року поширеність ВІЛ-інфекції в області склала 56 на 100 тис. населення проти 373 на 100 тис. населення по Україні.

Найбільш ураженими епідемією є Одеська (933,3 на 100 тис. населення/ 22 138 осіб), Дніпропетровська (823,5 на 100 тис. населення/ 26 581 особа), Миколаївська (790,2 на 100 тис. населення/9 013 осіб), Херсонська (426,8 на 100 тис. населення/4 462 особи), Київська (432,7 на 100 тис. населення/7 566 осіб), Чернігівська (412,7 на 100 тис. населення/4 175 осіб) області та м. Київ (477,7 на 100 тис. населення/13 822 особи).

Поширеність ВІЛ-інфекції в Закарпатті також значно нижча і в порівнянні з сусідніми регіонами країни: Івано-Франківська область – 84 на 100 тис. населення (1 145 осіб), Львівська область – 147 на 100 тис. населення (3 653 особа), Чернівецька область – 111 на 100 тис. населення (996 осіб).

Оціночна кількість ВІЛ-інфікованих в області – 1000 осіб. За оперативними даними на кінець листопада на диспансерному обліку в області перебувають 737 ВІЛ-інфікованих осіб, що становить 74% від оціночної кількості. Із них 287 – хворі на СНІД. Дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, – 49, з яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено 10 дітям, всі отримують АРТ. Всього АРТ отримують 534 осіб – це 72% від диспансерної групи.

Додаткову інформацію можна отримати у КНП «Закарпатський обласний Центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради за адресою: м. Ужгород, вул. Другетів, буд. 72, тел.: (0312) 617647.

На сьогоднішній день пацієнтам з ВІЛ доступна сучасна терапія, яка дозволяє жити повноцінним життям. Головний виклик сьогодні — обізнаність населення щодо свого ВІЛ-статусу. Наразі не кожен ВІЛ-позитивний українець знає про свій статус.

Сьогодні в Україні більш як половину нових випадків ВІЛ виявляють на 3-й чи 4-й клінічних стадіях. Це відбувається через незнання. Тому, дуже важливо донести до кожного українця меседж: знати свій статус – це дбайливе відношення до свого здоров’я, це доросла та зважена поведінка, це відповідальність. Ми маємо зробити тестування частиною відповідального ставлення до свого здоров’я, частиною щорічного скринінгу.

Звернення Генерального секретаря ООН до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2020 Антоніу Гутерріш: «Попри те, що увага всього світу нині зосереджена на кризі, спричиненій COVID-19, Всесвітній день боротьби зі СНІДом нагадує про необхідність постійно зосереджуватись і на іншій глобальній пандемії, яка і досі існує майже через 40 років після її виникнення.

Незважаючи на значні успіхи, надзвичайна ситуація зі СНІДом не закінчена. ВІЛ все ще вражає 1,7 мільйона людей щороку і вбиває близько 690 000. А нерівність означає, що ті, хто має менше можливостей відстоювати свої права, все ще є найбільш постраждалими.

COVID-19 став сигналом для пробудження. Нерівність у питаннях здоров’ї стосується всіх нас. Ніхто не буде в безпеці, поки ми всі не будемо в безпеці.

Відповідь на ВІЛ може багато чому може навчити світ у його боротьбі з COVID-19. Ми знаємо, що для припинення СНІДу та подолання COVID-19 ми повинні усунути стигму та дискримінацію, зосоредитись на потребах самої людини та вибудовувати стартегії на принципах прав людини та гендерних підходах.

Багатство не повинно визначати, чи отримують люди необхідну медичну допомогу. Нам потрібні вакцина проти COVID-19 та його лікування, а також лікування ВІЛ-інфекції, які є доступними кожному та повсюди.

Здоров’я – це право людини. Воно має бути головним інвестиційним пріоритетом для досягнення загального охоплення послугами з охорони здоров’ям. У цей Всесвітній день боротьби зі СНІДом визнаймо, що для подолання COVID-19 та припинення СНІДу світ повинен бути солідарним та розділити відповідальність».

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