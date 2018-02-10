10 февраля - Вселенская родительская суббота: смысл, традиции, молитва

Вселенская родительская мясопустная суббота является одним из главных дней, когда православные христиане поминают своих усопших родственников. Этот день крайне важен для всех верующих. Родительская мясопустная суббота отмечается незадолго до начала Великого Поста. В 2018 году она выпадает на 10 февраля. Это будет так называемая мясопустная суббота, названная в честь мясопустной недели, посвященной Страшному Суду.

Это последняя неделя перед Великим постом, когда можно употреблять в пищу мясо, пишет NewsOboz.org со ссылкой на С миру по нитке.

Масленичная неделя, несмотря на разгульное и счастливое времяпровождение, требует соблюдения некоторых правил, в том числе подготовку к воздержанию и покаянию. Еще в древности говорили, что если будешь поминать смертный час, не будешь грешен. Поэтому мы свято чтим заветы наших предков и во Вселенскую субботу отдаем дань памяти усопшим.

Вселенская, то есть всеобщая, суббота - время единой панихидной службы по всем покинувшим этот мир. Родительской суббота названа потому, что мать и отец являются ближайшими родственниками, а в первую очередь принято молиться о покое своих близких. В этот день церковь разрешает молиться и за людей, чья жизнь оборвалась по собственной воле, и за тех, кто без вести пропал и не предан земле. Также церковь поминает всех живших во время страшного суда Христова и тех, кто защищал его от нападок неверующих.

Мясопустная суббота - древнейший праздник поминовения всех погибших православных, которые были невинно убиты и замучены за истинную веру в Христа. 10 февраля - день, который напоминает о Великом Суде, времени встречи с Богом. Церковнослужители дают каждому шанс на очищение и спасение души от страшных грехов, чтобы быть честным и чистым перед собой и Господом нашим. Завет апостола Иакова молиться друг за друга во имя исцеления относится не столько к телу, сколько к душе. Ведь именно она является средоточием всех людских благодетелей и отражает их эмоциональное и физическое состояние. Именно мы можем помочь своим близким молитвами, собравшись вместе и вознеся единую молитву Высшим Силам.

Молитва в Мясопустную субботу

"Господи Спаситель! Ты искупил всех людей своей кровью, избрал нас оружием для своей смерти от мести горькой и завистливой. Воскресением своим чудесным даруешь нам жизнь вечную. Упокой, Господи, души наших родственников, покинувших бренный мир и вознесшихся в Царствие Небесное. Молимся мы и за всех, кто покинул тело свое, обретя вечный покой. За простой люд, за царей, церковнослужителей, самоубийц и военных, праведных и заблудших. Спаси, Господи, души их светлые и вознеси к себе в Царствие Небесное. Возносим молитву единую и за души ныне живущих. Избавь их от страхов и пороков душевных, наставь на путь праведный и не покинь заботой своей до самой кончины. Аминь"

Молитвы всех молящихся сливаются единым потоком и слышимы на Небесах. В этот великий день души всех умерших обретают шанс вознестись к Господу Богу. Души грешников, вольных и невольных, также очищаются. Мы молимся и за утонувших, и за погибших от несчастного случая, и убитых, за весь род людской, потому что нет различий между людьми - все мы едины перед Отцом нашим.

Традиции на родительскую субботу

В этот день следует поминать своих усопших родителей в церкви - люди подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире.

После посещения храмов православные отправляются на кладбище, читают молитвы за упокой души умерших родственников, приводят в порядок могилы.

Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако то не так. Запрет на уборку дома в этот день - не более, чем суеверие. Конечно, день нужно начать с посещения храма, совершения молитв, посещения кладбища, но после при необходимости можно выполнять и привычные домашние дела.

Также в этот день принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших.

В этот день традиционно готовят кутью - особое блюдо для поминовения умерших. Кутья - символ покинувшего мир живых человека. Зерно для хлеба кладут в землю, оно истлевает, давая плоды, которые мы пожинаем для приготовления пищи. Так и человек должен быть предан земле, чтобы тело истлело, а бессмертная душа вознеслась в Царствие Небесное. Кутья также служит символом захоронения всех, кто по разным причинам не был предан земле, и чей дух мечется, не имея возможности покинуть этот мир.

Угощение готовится из зерна, в основном из пшеницы, которую замачивают на несколько часов. Используют также перловую крупу и рис. Каша должна получится не переваренной, рассыпчатой, чтобы зерна были отдельно и не сминались. Заправляют кашу сухофруктами, орехами, семенами подсолнечника, маком, мармеладом - кто что предпочитает. Блюдо поливают медом или сахарным сиропом. Кутию обязательно освящают в церкви на панихиде по всем усопшим.

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