Сьогодні, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. 105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України.

Троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять людей, які віддали своє життя за право українців на вибір свого майбутнього. За можливість жити не у диктаторському рекетирському режимі, а розвивати демократію.

Коментар: “На жаль, ми відзначаємо цей день під звуки російської артилерії на Сході України. Боротьба продовжується. І буде продовжуватися доти, поки усі вороги не змиряться з думкою – українці велика нація, яка може постояти за себе”, – політик Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня “Плине кача…”, яка стала українським народним реквіємом.

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