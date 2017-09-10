11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи: история праздника, что нельзя делать

11 сентября Святая Церковь молитвенно чтит великого угодника Божьего, святого пророка, Предтечу и Крестителя Господня - Иоанна.

О торжестве читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Креститель Иоанн родился чуть раньше Христа Спасителя. Божия Матерь получила благовестие: Архангел Гавриил открыл Ей, что Ее тетя Елисавета на шестом месяце беременности. Хотя по человеческим размышлениям и считалось, что та не могла уже иметь детей в силу своего преклонного возраста. Но "побеждаются естества уставы", Господь творит то, что необходимо для нас с вами и Его святого прославления. Родился пророк Иоанн. И он был удален в пустыню со своей матерью Елисаветой, которая вскоре умерла, а отца его, Захарию, убили.

"Мы даже не можем понять своими скудными мыслями, кто его воспитывал. Но знаем - только Бог. Знаем, что пустыня была и его покровом, и отцом, и матерью. Он вкушал акриды (саранчу) и мед от диких пчел. Покрывалом ему было небо, ложем была земля. Он никогда не роптал. Он был преисполнен благодати Святого Духа", - рассказал митрополит Павел.

И вот пришло время проповеди Христовой. Как сказано о нем, что он пришел приготовить пути Спасителю, а наипаче путь спасения нам. Потому что приблизилось Царство Небесное, которое является внутри нас. Но перед тем, как Христос должен был пострадать, должен был пострадать Святой Предтеча. И возвестить сущим во аде, что пришло время пришествия Мессии. Того, кого ждал еврейский народ, он уже дождался. Кто не знал Христа, Он уже пришел и откроется даже в глубинах ада и будут извлечены оттуда через некоторое время, все желающие спасения в Тихой Пристани Царства Небесного.

Чего нам всем не хватает в жизни и почему

Святой Иоанн Креститель мученически пострадал в 32 году по Рождестве Христовом. В то время правителем Галилеи был Ирод и, хотя у него была законная жена, дочь аравийского царя, но он оставил ее и жил с женой своего брата Филиппа - Иродиадой.

Иоанн Креститель за обличение нечестивцев был закрыт в темнице. У Ирода был праздник - день рождения - и собралось множество гостей. И дочь Иродиады, Саломия, угодила всей пьяной публике, исполнив танец.

"Как хорошо пьяным угождать. Есть такая пословица "Если ты хочешь, чтобы тебя любили - напои всех и увидишь любовь к тебе. Если хочешь всех любить - хорошо напейся сам и будешь любить каждого". Так и здесь: публика рукоплескала Саломии, восторгалась той, которая совершит страшное злодеяние. И тогда Ирод пообещал дать Саломии за прекрасно исполненный танец все, что она пожелает, даже полцарства. Она зашла в комнату к своей матери Иродиаде и спросила ее совета. Вместо того, чтобы взять какие-то временные блага, они избрали вечные муки и страдания. Вот что такое злоба, зависть и ненависть к человеку, своему брату, другу и просто образу Божьему! Она излила весь свой гнев за праведно высказанную мысль, слова Иоанна, что она грешница и не должна быть женой Ироду, поскольку была женой его брата Филиппа. Она попросила на блюде голову Иоанна Крестителя", - напомнил Владыка Павел.

Ирод, который много слышал и беседовал с Иоанном, получал наставления, благословения - опечалился, он боялся гнева Божьего, поскольку почитал Иоанна за пророка. Но решил не изменять своей присяге и клятве. Он посылает палачей и те отсекают голову Иоанну Предтече и приносят на блюде.

По преданию, тогда Предтеча не умолк, все пришли в ужас, когда он произнес Иродиаде, что она не должна иметь мужем Ирода, потому что это незаконно. Иродиада, взяв иглу, исколола язык, лицо и закопала главу Иоанна в огороде в отходном месте.

Обретение главы Иоанна Предтечи

Ученики взяли тело и погребли его, а главу тайно взяла жена царского домоправителя Хузы и, положив в сосуд, погребла на Елеонской горе. "А Господь впоследствии явил первое, второе, третье обретение главы Иоанна Крестителя для нашего с вами успокоения, наставления и вразумления - как мы не должны совершать", - добавил настоятель лавры.

Праздник первого и второго чудесных обретений отмечается Русской православной церковью 24 февраля (9 марта) - в невисокосные годы, а в високосные - 24 февраля (8 марта). Кроме того, 25 мая (7 июня) празднуется третье обретение главы. Первое обретение произошло в IV веке, второе - в V веке, а третье - в IX веке.

Первое обретение главы состоялось, когда один благочестивый вельможа строил на этом месте церковь и нашел сосуд. То, что это святыня, он понял по многим чудесам и исцелениям, которые происходили. Но, боясь поругания иноверцами, он снова спрятал сосуд в то же место, где и нашел.

Как простить обиду и отпустить

Второе обретение главы произошло спустя много лет, когда церковь, построенная благочестивым вельможей, пришла в запустение, а пришедшим на поклонение в Иерусалим двум инокам явился в видении Иоанн Предтеча и указал место нахождения своей главы. Взяв святыню и положив ее в мешок, они дали нести эту ношу горшечнику, которому также явился Иоанн Предтеча и велел сохранить святыню у себя. Долгое время святыня, находясь в семье горшечника, передавалась с поколения в поколение. Затем святыней завладел священник, который исповедовал ересь арианства и, используя чудодейственную силу святыни, много людей обратил в ересь. Когда обман открылся, он бежал, а святыню закопал в пещере. Вскоре в этой пещере поселились иноки и возник монастырь, а в 452 году архимандриту монастыря Иоанн Предтеча в видении указал место, где была скрыта его глава. Святыня была перенесена в Константинополь.

Третье обретение главы святого Пророка было в 850 году. Во время волнений в Константинополе глава была перенесена в Емессу, затем в Команы, где и была спрятана во время иконоборческих гонений. И во время молитвы ночью Патриарху Игнатию было указано место, где хранилась честная глава. Позднее святыню перенесли в Константинополь, а часть святой главы находится на Афоне.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: чем закончилась история

"Но возвратимся к нашему повествованию. Закончились пиршества, праведник пострадал за неправедных и совершается праведный гнев Божий. Аравийский царь в отмщение за бесчестие своей дочери - законной жены Ирода - выдвигает против Ирода войска и наносит ему сокрушительное поражение. Римский император в гневе выносит вердикт и посылает Ирода в заточение в Галию, который забирает с собой супругу Иродиаду и дочь Саломию. И поселяются они в городке возле реки, где продолжается веселая жизнь. И Господь показывает чудо. Саломия переходила замерзшую, покрытую льдом реку и провалилась под лед, а вторая льдина отрезала ей голову, а ноги в предсмертных судорогах "плясали" в холодной воде, как когда-то на пиршестве во время ее танца. На тарелке и принесли ее главу родителям. О, дивное чудо, Господь поруган не бывает, разверзается земля - и Ирод с Иродиадой поглощены в преисподнюю земли. Так закончилась краткая, но в то же время и страшная история об Ироде и Иродиаде", - поведал митрополит.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: проповедь

"Я хочу напомнить вам, братья и сестры: часто бывает, что мы, будучи в нерасположении духа, даем клятвы о исполнении греховных дел. И когда мы приходим в чувство, становится нам стыдно, что то, что сказал - должен совершить. Лучше откажитесь от лукавых обещаний, данных даже в нетрезвом состоянии или в каком-то другом состоянии. Вы тогда более будете оправданы Богом потому, что вы дали греховную клятву, посягая на жизнь другого человека, не имея на то никакого права. И запомните, что какой мерой вы меряете, такой и вам отмеряют.

Желаешь зла ближнему - получишь вдвое больше. Поднял руку с мечом - от меча и погибнешь", - подчеркнул Владыка Павел.

И добавил: "Что мы видим со слов Священного Писания и слов Господних? Господь, имея и силу, и власть, обращает наше внимание на волю Божию. И мы должны принимать все от Бога с благодарностью, если даже (часто это совершается) неправильно осуждены. Если бы Господь не попустил, того бы не было. Господь хранил до времени Иоанна Крестителя, которого многие ненавидели, первосвященники и книжники, потому что он их называл лицемерами, "лисицами", ехидинами. Они хотели сделать зло давно, подобно как и для Христа, но не пришло время. Поэтому, дорогие братья и сестры, праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи - это праздник печали. Но, с другой стороны, этот праздник для людей, живущих в муках и страданиях в преисподней более пяти тысяч лет, был праздником радости. Потому что он благовествовал Бога, пришедшего в плоти".

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

Часто задают одни и те же вопросы, а можно ли резать арбуз, лук и другое? "Можно резать все, можно брать круглое в руки, но не берите только меч против другого человека, не берите коварство и лукавство на язык для осуждения других. Все можно делать, кроме греха. Творите дела милосердия, проявляйте любовь и получите любовь", - призвал настоятель лавры.

И добавил: "Потому что мы видим в жизни простых людей, они хоть помогли немножко, а Господь удостоил их Своей милостью. Как вдову Сарептскую, которая приняла пророка Илию и, имея горсть муки, она прокормила всех. Жена, которая спасла посланцев израильских от врагов, была спасена сама и весь дом ее был благословлен. И множество, множество других примеров являет нам особую милость и особую благодать. Поэтому грешить нельзя, прыгать через костры не стоит, чтобы не запрыгнуть в вечные муки, где огонь и страдания. В этот день причаститесь, помолитесь. Также в этот день - строгий пост! Не разрешается даже масло. Не разрешаются никакие веселья. Мы будем молить главу Предтечи Иоанна, чтобы она засвидетельствовала о любви к нему, к Богу и всем святым".

Иоанн Предтеча: в чем помогает

К этому пророку часто к обращаются, чтобы унять физическую боль, особенно головную, так как его глава потерпела мучения и стала святыней, которая способна исцелить тело и успокоить душу. Даже изображение Иоанна, которое подается на святых ликах в виде главы страдающего, символизирует обращение с просьбой унять головную боль; обрести собственное покаяние, понять свои мысли и разобраться в них; в старину его почитали за неоценимую помощь в сохранении рода людского и хозяйственных делах (посевы, плодородие, пасека).

Иоанн Предтеча: молитва

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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Молитва Иоанну Крестителю об избавлении от головной боли

Как твое честное усекновение почтим, Иоанн святый, какими слезами восплачем, какие песни воспоем, не постигает ум и изнемогает язык! Ирод беззаконный отсек всесвятую главу твою, Предтеча Господень Иоанн, на земле; Бог же Вседержитель на небесах венчал тебя бессмертием и даровал тебе Царство Свое. Велик ты пред Богом и многое можешь испросить у Него. Поэтому, припадая, молим тебя, Креститель Христов: услышь страждущих головною болью, облегчи и утиши недуг их и утоли скорбь их, освобождая от боли и исцеляя их, да прославят они о тебе Бога во веки веков. Аминь.

Что нужно сделать

По случаю праздника в церкви идут специальные службы. Накануне вечером служится всенощное бдение. На утрени читаются главы из Евангелия от Матфея, где описываются события, связанные с Иоанном Крестителем. И специальные каноны Иоанна Дамаскина и Андрея Критского. На литургии совершается апостольское и евангельское чтения, посвященные событию.

Как поститься

В память о трагической смерти пророка христиане держат однодневный пост. В том числе и потому, что сам Предтеча в жизни питался скудно, в основном саранчой и диким медом, жил по большей части в пустыне и вел суровый образ жизни.

В пост 11 сентября нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Остальную пищу приправляют только растительным маслом.