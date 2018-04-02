11% украинских заробитчанин хотят остаться в Польше навсегда

Большинство украинцев (74%), ездивших на работу в Польшу, не имеют намерения переезжать туда на постоянное место жительства в ближайшие несколько лет, тогда как 11% респондентов строят подобные планы. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Всего 4% заробитчан заявили, что планируют купить или уже владеют недвижимостью в Польше (в основном это те, кто побывал здесь на работе более трех раз).

Две трети украинцев, побывавших в роли заробитчан (63%), отметили, что планируют снова поехать на работу в Польшу в ближайшее время, 19% рассказали, что не намерены повторять такой опыт, еще столько же затруднились ответить на вопрос.

Выяснилось, что основная часть украинцев едет в Польшу на заработки на один- три месяца. При этом более 50% респондентов удовлетворены своими работодателями в Польше, 8% - не удовлетворенны, 40% затруднились с ответом.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди 400 жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Луцка в возрасте от 18 лет и старше, которые в течение последних пяти лет работали в Польше. Опрос проводился 9-26 февраля 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 4,9%.

Исследование проводилось по заказу рекрутинговой компании Personnel Service (Польша).

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