11 вересня - день усікновення голови Івана Хрестителя: значення свята

11 вересня християни східного обряду відзначають свято Усікновення голови Івана Предтечі. Воно пов'язане з подіями, які відбулися в 30 році нашої ери, коли пророка стратили.
Історія свята
Іван народився в сім'ї священика. Довгий час він жив в пустелі і вів аскетичний спосіб життя.
Івана Хрестителя вважають найчеснішим з пророків. Він розкритикував царя Ірода Антипу за те, що той залишив свою законну дружину і почав жити разом з Іродіадою - дружиною свого брата. Тим самим Ірод порушив заповідь про перелюбство. У відповідь на це пророка кинули до в'язниці.
Але Іродіада жадала помсти і змогла здійснити її за допомогою своєї дочки, Соломії. Та так гарно танцювала на святі, присвяченому дню народження Антипи, що той пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Підбурювана матір'ю, Соломія попросила принести їй голову Івана на блюді. Відправлений у темницю зброєносець відрубав пророку голову і приніс її на срібному блюді.
До наших днів збереглися стародавні традиції, як правильно провести цей день, що можна, а що категорично не можна робити, щоб не накликати біду на себе і близьких.Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції і заборони свята
- 11 вересня віруючі дотримуються суворого посту : не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, а також рибу і вино.
- В цей день у жодному разі не можна нічого робити гострими і ріжучими предметами : різати, колоти, пиляти тощо.
- Особливо це стосується круглих предметів і продуктів , тому що візуально їхня форма нагадує голову: капуста, кавун, помідори, цибуля, яблука та інші плоди.
- Люди вірили, якщо зрубати качан капусти 11 вересня – на ньому проступить кров.
- З цієї ж причини в день пам'яті Іоанна Хрестителя категорично не можна різати хліб – його можна лише ламати або кусати, а краще порізати буханку заздалегідь.
- Не можна їсти продукти червоного кольору : буряк, помідори, кавун, тому що вони нагадують кривавий колір.
- З цієї ж причини 11 вересня не варять борщ – тому що він червоного кольору, а багато овочів мають круглу форму.
- Не подавайте їжу на блюді , як це було зроблено з головою страченого пророка.
- В цей день під забороною святкування , торжества, весілля, вінчання, хрестини та інші знакові події.
- Не можна уподібнюватися гріхам Соломії , яка побажала страти Іоанна: співати, танцювати, розважатися.
- Корисно помолитися і згадати вчення Іоанна Предтечі, нікого не ображати і не обмовляти.
- Великому пророкові Іоанну Предтечі моляться і просять про допомогу про наставляння на шлях істинний, про успіхи в роботі, про щасливу родину, а також про зцілення при хворобах голови.