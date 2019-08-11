13-летний украинский прыгун в воду выиграл чемпионат Европы

Алексей Середа показал сенсационный результат.

Середа выступит на Олимпиаде-2020 в Токио ╘ НОК Украины

13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в Киеве в прыжках с 10-метровой вышки.

Результат украинца - 488,85 балла.

1. Алексей Середа (Украина) - 488,85

2. Бенджамин Оффре (Франция) - 474,90

3. Руслан Терновой (Россия) - 445,25

Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду. Украинец превзошел достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на чемпионате Европы-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Алексею на данный момент 13 лет и 7 месяцев.

Также 13-летний прыгун квалифицировался на Игры-2020 в Токио.

Это седьмая медаль для Украины на чемпионате Европы. Украинцы стали вторыми в итоговом медальном зачете турнира, уступив лидерство России.

Ранее сообщалось о том, что украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве. По материалам: Tribuna.com /