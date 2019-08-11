13-летний украинский прыгун в воду выиграл чемпионат Европы

Алексей Середа показал сенсационный результат.
Середа выступит на Олимпиаде-2020 в Токио ╘ НОК Украины
13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в Киеве в прыжках с 10-метровой вышки.
Результат украинца - 488,85 балла.
1. Алексей Середа (Украина) - 488,85
2. Бенджамин Оффре (Франция) - 474,90
3. Руслан Терновой (Россия) - 445,25
Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду. Украинец превзошел достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на чемпионате Европы-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Алексею на данный момент 13 лет и 7 месяцев.
Также 13-летний прыгун квалифицировался на Игры-2020 в Токио.
Это седьмая медаль для Украины на чемпионате Европы. Украинцы стали вторыми в итоговом медальном зачете турнира, уступив лидерство России.
Ранее сообщалось о том, что украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве. По материалам: Tribuna.com /