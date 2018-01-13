13 января - Щедрый вечер: что нельзя сегодня делать, чтобы не отдать свое благополучие

В некоторых странах отмечают Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Так получилось из-за расхождения в календарях: григорианском и юлианском, передает Коррупция.Инфо

До революции Российская империя жила по старому стилю (юлианскому календарю, введенному в 45 году до новой эры римским императором Юлием Цезарем). Юлианский календарь не был точным и за почти двадцать веков отстал от реальности примерно на две недели.

Европейские страны еще в 1582 году начали постепенно переходить на реформированный календарь, который назвали григорианским - в честь Папы Григория XIII. Когда большевики в январе 1918 года реформировали российский календарь, православная церковь пользоваться им отказалась - глупости, мол, и безбожное баловство. В результате и Рождество, и Пасху, и многие другие религиозные праздники мы отмечаем не вместе со всем миром, а почти в гордом одиночестве.

Кроме советской традиции празднования Нового года с оливье и шампанским, у украинцев существует свои древние традиции. Например, ужин в Щедрый вечер.

Он называется так, потому что на стол ставят "щедрую" кутью, которую, в отличие от постной кутьи в Сочельник, заправляют мясом и салом. По традиции миску с кутьей ставят в угол с иконами.

Главное блюдо на праздничном столе - жареный поросенок, символ плодовитости скота и плодородия земли. Отметим, что в народе святого Василия, которого вспоминают 14 января, считали свиноводом и покровителем свиней.

Кроме того, на стол ставят блины, пироги и вареники с творогом, которые пригодятся и для того, чтобы отблагодарить гостей - щедрующих и посевающих.

Также обязательно нужно приготовить блюда из свиного мяса. По народным обычаям, на Маланку готовили свиные внутренности, по ним гадали, каким будет урожай, а из свиных ножек варили "Дрыгало" (холодец), чтобы у людей не болели ноги. Чествовали Маланку за очень богатым столом.

За стол полагается садится в чистой одежде. Кое-где в маленьких селах еще сохранился обычай в ночь под старый Новый год сжигать старую одежду и сразу же надевать новую в знак наступления новой, лучшей жизни.

Что нельзя делать в Старый Новый год

Нельзя его встречать в старой и грязной одежде.

Нельзя давать деньги посевальщикам - с ними можно отдать благополучие в доме.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Не стоит выносить в этот вечер мусор.

УСБН Вінниця

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