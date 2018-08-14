14 августа отмечают Медовый Спас: история праздника и приметы

Медовый Спас или Маковея отмечают 14 августа.

В этот же день начинается Успенский пост, который продлится две недели -до 28 августа, христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы.

История праздника

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые в 166 году до н. е. приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за свою веру в Бога. В православной традиции Маккавеев олицетворяют как символ незыблемости в соблюдении христианских заповедей.

Считается, что название праздника Маковей образовалась путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает в настоящее время. Поэтому на Маковея в церквях святят мак, а также воду и душистые букеты из трав.

Что нельзя делать на Маковея

В этот день нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать. Также считается, что нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла. Работы по дому и в огороде также лучше отложить.

Медовый Спас 2018: обычаи, приметы и традиции празднования

Стоит подумать и о диете, ведь в этот день начинается Успенский пост. На Медовый Спас не готовят блюд из мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы. Следует воздержаться и от алкоголя.

Что можно делать на Маковея

Традиционно, на Медовый Спас пекут пряники и пышки - лучше с медом и маком. Также издавна сохранилась традиция сбора "маковеек" - традиционных букетов из 17 растений. В нем обязательно должны присутствовать чабрец, полынь, мята, калина, рута, календула, душица, колоски овса, донник, тирлич, бархатцы и головки мака.

Такой букет, а также воду и мед, лучше освятить в церкви. Предки верили, что если больной человек съест хоть ложечку освященного меда, то непременно выздоровеет, а освященный букет убережет дом от злых духов.

Поскольку это первый день Успенского поста, то трапеза должна быть скромной. Лучше ограничится фруктовыми и овощными блюдами. Считается, что на Маковея также полезно купаться в море, реке или озере, поскольку вода в это время особенно целебная.

Народные приметы на Маковея

В народе существует немало примет. В них можно верить, воспринимать как суеверия или ради любопытства просто проверить сбываются ли они. Так сложились и приметы на Медовый Спас.

Какой будет погода на Медовый Спас - такой она будет и 28 августа.

После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.

Прошел Спас - ушло лето от нас.

Если дождь на Маковея, пожаров будет мало.

На первую ложку освященного меда нужно вспомнить заветное желание, и оно сбудется.

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