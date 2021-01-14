14 січня відзначають свято Обрізання Господнього, святкують Старий Новий рік й Василя Великого

14 січня українці святкують кілька свят.

Перше - свято на честь Василя Великого, архиєпископа Кесарії Кападокійської, що в Малій Азії. Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василя Великого вважали покровителем землеробства. Саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.

14 січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім'я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії, - Ісус.

14 січня також перший день нового року за юліанським (старим) літочисленням. Православна церква живе за юліанським календарем, тому що життя й діяння Христа відбувалися в часи, коли діяв саме юліанський календар. В його основі - так званий "літургічний" рік. Його розбіжність з новим, григоріанським календарем становить 13 днів, тому й Новий рік православні християни святкують не з 31 грудня на 1 січня, а з 13 на 14 січня.

Характерною прикметою новорічного свята в Україні було щедрування - давній народний звичай церемоніальних обходів хат із побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства.

На відміну від колядування, обряд щедрування завжди був в Україні справді народним, позацерковним та незначною мірою відчув на собі вплив християнської церкви. На Старий Новий рік заборонено лаятись, сваритись і створювати конфлікти. Існує традиція, що в перший день Старого Нового Року в будинок першим обов'язково повинен увійти чоловік, тому засівати ходять тільки хлопці.

У Старий Новий рік не планували зустрічі зі знайомими. Цей день радили провести виключно у родинному колі.

Що не можна робити в Василів день:

посівати жінкам;

пускати 14 січня жінку першою до хати;

рахувати монети і дрібні купюри, щоб не проливати сльози в майбутньому;

брати і давати гроші в борг.

лаятися;

їсти рибу і птицю - щоб щастя з дому не "попливло"/"полетіло";

не вітається робота по дому.

У свято 14 січня потрібно:

одягти щось нове - щоб весь рік видався вдалим;

загадувати бажання - воно неодмінно збудеться, кажуть у народі;

допомагати ближнім.

За матеріалами Главред, Апостроф, Ракурс