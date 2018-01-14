14 января - праздник Василия Великого

В этот день 14 января Церковь вспоминает Василия Великого - Святого Отца Древней Церкви, который стоит у истоков церковной литургики.

История

Сам Василий родился около 330 года, в христианской семье, где отец был адвокатом и преподавателем риторики. В семье кроме Василия Великого было еще десять детей, и пять из них вместе с его матерью причислены к лику святых.

Свое первое образование Василий получил от родителей и бабки Макрины, которая имела высокое христианское образование. После их смерти Василий отправился на дальнейшее обучение в Константинополь, а затем в Афины, где и получил образование по философии, астрономии, физике и медицине. После окончания обучения Василий вернулся на родину и стал преподавать риторику. В 362 году его посвятили в сан дьякона.

Святой Василий очень терпеливо и ревностно преподавал и проповедовал, чем и заслужил почет и уважение среди Епископов. Такое поведение не могло не вызвать зависти, и благодаря этому Василий Великий бежал в Понтийскую пустыню, где остановился недалеко от монастыря. Монастырь был основан его матерью и сестрой, здесь же и создались уставы иноческой жизни, в дальнейшем принятые монастырем.

Вскоре его назначили на пост Епископа, где он пробыл до самой смерти. Все это время Василий Великий проповедовал христианскую веру. И по его молитвам совершались чудесные исцеления. Все свои деньги он раздавал нуждающимся и беднякам, не оставляя практически себе ни чего. Его считали мужественным твердым и принципиальным человеком, который делал все для блага церкви.

В 379 году Василий Великий умер и на его похоронах собрались как верующие, так и язычники. Его труды, которым он посвятил всю жизнь, до сих пор служат источником бескрайней мудрости.

История имени

В те времена детей называли именами со значением. Имя Василий происходит от греческого царь, царственный, царский. Некоторые утверждают, что имя Вася было от самый высокий, но это все мифология и каждое значение это только предположение. Именно в Византии чаще всего детям давали это имя. В Украине множество поколений носило это имя, и оно считалось популярнее знаменитого Ивана. Впоследствии имя стало не модным и сегодня практически изживает себя.

Как церковь празднует этот день

В день памяти 14 января, в православной церкви проходит литургия. Она служится либо в день самого праздника, либо накануне его. Такая литургия по времени длится длиннее обычной и протяжней. Это происходит от того, что священник читает тайно евхаристическую молитву. Любой праздник проходит в церкви торжественно, тем более в день Василия Великого.