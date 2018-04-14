15 апреля - Красная горка, Родительский день, Пасха усопших: история, приметы и традиции

15 апреля православные христиане будут отмечать довольно интересный праздник - Красную горку или "Фомино воскресенье". В этот день, так сказать, в очередной раз вспоминают только что прошедшую Пасху и буквально второй раз её отмечают.

Дело в том, что, согласно Библии, апостол Фома не поверил в воскресение Иисуса Христа, о котором ему рассказали апостолы. И категорически отказывался верить, пока сам в этом не убедится. Ну так в следующее воскресенье Иисус пришел к нему персонально и доказал, что таки да. И вот именно этому событию и будут посвящены основные особенности отмечания этого дня, о которых вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.

Формально, этот день является уменьшенной и упрощённой копией Пасхи с привнесением огромного количества языческих традиций. То есть и куличи, если они остались, доедать можно, и службы похожим образом проводятся. Да и в остальном куда больше схожего, нежели отличий. Этот день даже "Антипасхой" называют, только не в качестве противопоставления празднику, а в качестве "замещения" или "повторения" его.

Что можно на Красную горку

Посещать церковь. Не просто можно, а желательно. Службы, конечно, пасхальным будут по размаху уступать, но это не повод их игнорировать. Да и любой нормальный христианин должен начинать воскресенье с посещения храма.

Гадать. Особенно девушкам на суженного. Всеми доступными универсальными способами. Официальная церковь, конечно, любые гадания не одобряет, но в этот день смотрит на нарушение своего запрета сквозь пальцы.

Назначать свадьбу. Фактически, именно с Красной горки можно проводить абсолютно все христианские обряды. А свадьбы в этот день вообще обещают долгую и счастливую семейную жизнь.

Проводить обряды на благополучие и привлечение любви. Опять же, церковь против, но особо не зверствует. Всё же весна на дворе, у людей мысли о любви, так почему бы всё это в конструктивное русло не направить?

Устраивать гулянья. Или даже ярмарки, тут уж от региона зависит. В любом случае, можно веселиться, знакомиться и всячески развлекаться. Ведь скоро настанут более суровые времена, когда основное внимание придётся уделять работе в поле.

Всячески отдыхать. Работу по дому, конечно, делать можно, но вроде бы и не обязательно, ведь всё основное уже было переделано перед Пасхой.

Что нельзя на Красную горку

Что самое интересное, на Красную горку почти нет запретов. Вообще. Кроме стандартных, касающихся ссор, ругани. Даже алкоголь употреблять можно, в разумных, правда, дозах. Всё же неделя после Пасхи - наиболее лояльное время для всех христиан.

Поминальный или Родительский день - это Пасха усопших.

Это та же Пасха, которая была неделю назад. Различие в том, что на Пасху праздник отмечался с пасхальным агнцем на столе, а в Родительский день люди идет на кладбище и молятся за умерших.

На кладбище идут с восковыми натуральными свечами, с крашеными яйцами, куличом, ладаном, святой водой и молитвами об усопших за упокой.

В Поминальный день, утром, христиане должны помолиться в церкви за упокой, после чего должны пойти на кладбище. Там, при желании, можно позвать священника на могилу, чтобы он произнес молитву. Это та же молитва, которая была произнесена утром в церкви. После этого дается милостыня в виде одного красного яйца и кулича.

Священник говорит, что сегодня традиция ходить на кладбище на Родительский день полностью искажена. Кладбище-это "спальня" усопших, где не едят, где всегда чисто. Некоторые, однако, устраивают там роскошные застолья. Священник призвал христиан вспоминать усопших молитвой и милостыней, которая дается нуждающимся людям. Не делается обмен дарами между родственниками и друзьями. Усопших поминают в течение всего года. Не следует ожидать Поминального дня, чтобы пойти на кладбище.



http://joinfo.ua, http://www.ipn.md