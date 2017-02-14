15 февраля - Сретенье Господне: история праздника, традиции, приметы, что нельзя делать в этот день

В эту среду, 15 февраля, православные отмечают Сретение Господне - один из 12 главных церковных праздников.

Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", а второе значение этого слова - "радость".

И этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

О празднике читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"В жизни Церкви есть круг богослужений, который напоминает нам о земных событиях жизни Христа", - напомнил митрополит.

Христос сказал: "Я пришел не нарушить законы пророков, а исполнить. И в 40 день после рождения Богомладенца Христа Спасителя Дева Мария с Иосифом Обручником, совершив в восьмой день обряд Обрезания крайней плоти Богомладенцу с наречением имени, из Вифлеема приходят в Иерусалимский храм для того, чтобы принести жертву за первенца и за очистительный период матери-женщины.

По Закону Моисееву, по велению Божьему, женщина до 40-го дня не имеет права выходить в город, не имеет права заходить в храм, не имеет права причащаться и т.п. Матерь Божия пришла в храм очиститься, хоть у Ее не было в этом нужды поскольку зачала без мужа, родила без болезни, не имела скверны. Родившая Источник чистоты не может быть нечистой. Но Она смиренно исполняет предписания Закона.

В 40-й день праведный Иосиф и Дева Мария приходят в Иерусалимский храм, и они становятся не в том месте, где обычно стояли жены для очищения, а первосвященник пророк Захария (отец Иоанна Крестителя) поставил Деву Марию с Младенцем на месте девиц, что вызвало негодование у книжников и фарисеев. Но Захария начал объяснять, что это Дева чистая и непорочная, и если Богу угодно, чтобы Дева родила и по рождестве была Девою, то это изволение исполняется. А эта Дева превыше всех дев.

Они принесли по Закону жертву - двух голубей, которые являются символом чистоты, мудрости и святости, тем самым Законодатель с точностью исполняет тот Закон, который Он дал людям. Позднее Спаситель скажет Иоанну Крестителю во время Крещения: "Оставь ныне, ибо нам надлежит исполнить всякую правду".

В то время, когда Святое Семейство пребывало в храме, ведомый Духом Святым в храм заходит старец Симеон, который прожил долгие годы, ему уже было более 300 лет.

Во время, когда император Птоломей хотел иметь книгу Священного Писания, он собрал 72 ученых мужа, почему и называется она в научном мире "Книга 72 толковников". Каждому мужу попала определенная часть текста. Святой Симеон Богоприимец прочитал пророка Исаию, где было написано "Се Дева во чрево примет и родит Сына..." Эти слова возмутили его сердце: как Дева может родить? И он хотел заменить слово "дева" словом "жена". Но в то время Ангел взял его за руку и сказал: "Симеон, имей веру Божию. Не умрешь до тех пор, пока не увидишь спасение мира - Христа на своих руках".

И проходили десятки, сотни лет, он ждал этого благословенного времени. И уже умерли все родные, знакомые и не одно поколение. И вот в этот долгожданный день он приходит в Иерусалимский храм и, посмотрев на Деву Марию с Богомладенцем, видит Благодать Божию, окружающую Их. С благоговейным страхом и великою радостью берет на руки этого Необыкновенного Младенца и произносит слова: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром". Эти слова входят в Священное Писание книги Нового Завета.

После этого он обратился к Божией Матери со словами: "Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу да откроются помышления многих сердец". То есть на падение тем, кто не уверует в проповедь Его и на восстание тем, кто с любовью примет Его. И это посеет великий раздор между людьми - одни будут называть Его благим, другие будут говорить, что Он обманывает людей. А оружие печали и боли пройдет сердце Богоматери, когда Она увидит Своего Сына распятым на кресте.

После этого Симеон вернувшись домой, уснул блаженным сном и предстал пред Господом.

При храме была 84-летняя вдова Анна Пророчица, которая прожила в супружестве семь лет, а после смерти мужа проводила Богоугодную жизнь в посте и молитве, пребывая в храме. Она много говорила о Христе Иисусе пророческих изречений, и в этот день она пророчествовала о принесенном в храм Младенце. Все это вызывало гнев книжников и фарисеев, которые рассказали обо всем царю Ироду, который послал воинов убить Богомладенца. Но воины не нашли Его, поскольку согласно откровению, которое было Иосифу во сне, Дева Мария с Иосифом Обручником и младенцем ушли в Египет, исполнив в храме все, что требовал Закон, они пошли в Галилею в город Назарет, а затем под сумраком ночи, чтобы никто не видел, потому что Ирод искал уже убить младенца Христа, они удалились в Египет.

Сретенье Господне: традиции

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам Церкви, но только при императоре Юстиниане в 528 году он начинает отмечаться очень торжественно. Это было связано с тем, что Антиохию при императоре Юстиниане постигало одно бедствие за другим: землетрясение, моровая язва - и все эти катаклизмы уносили жизни тысяч людей. И одному благочестивому христианину было видение, чтобы совершать этот праздник торжественно. Тогда в этот день была совершена праздничная служба и крестный ход - и бедствия прекратились.

В благодарность Богу Церковь постановила в 544 году торжественно отмечать этот великий праздник. Этот праздник - праздник Богородичный, священники служат в голубых одеждах, потому что это очистительный период Божией Матери и посвящение Младенца на служение Богу.

В этот день освящаются церковные свечи, также освящается вода в знак того, что Христос явился просвещением народа и свеча символизирует просвещение, теплоту, огонь очищающий. Поэтому освящаются свечи, освящается вода для того, чтобы человек имел отраду и утешение, и помощь Божественной благодати в своей жизни.

Этим праздником заканчиваются и Рождественские святки. И дальше о Христе мы только узнаем, Апостол Лука напишет, что Он пришел со Своей Матерью в 12 лет в Иерусалимский храм и Он как бы затеряется в толпе народа. Пройдя суточный путь, Дева Мария и Иосиф возвратятся назад в страхе и трепете, что потеряли Сына и найдут Его в Иерусалимском храме, где Он будет задавать вопросы книжникам, первосвященникам и будет слушать их наставления. И они все будут удивляться Его мудрости. Он скажет родителям: "Зачем вы искали Меня? Разве вы не знали, что Мне надлежит быть в Доме Отца Моего. Я должен делать то, что Мне велено".

"Поэтому, дорогие братья и сестры, женщины, вы должны совершать, не нарушая устав церкви, это не человеческие выдумки, вы должны посвящать своих детей на служение Богу. В восьмой день дать ему имя, совершить Таинство Крещения и в 40-й день вы должны прийти получить разрешительную молитву, которая так необходима Вам и тому, кого вы родили. Пускай Всемилостивый Господь хранит Вас на всех жизненных путях. С праздником. Божье благословение на всех вас!" - пожелал читателям "Вестей" митрополит Павел.

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Православные в дни святых праздников не делают следующего:

не ругаются; не прибираются - традиция не прибираться в доме, не работать в огороде и не рукодельничать в праздничные дни берет начало с дней возникновения христианства на Руси, когда религия насаждалась насильно: чтобы собрать новообращенных христиан в храме в разгар страды, требовалось запретить им работать под страхом божьего наказания; не стирают; не работают в огороде; не моются - однако душ принять в святые дни никем не возбраняется. С логической точки зрения толкование этого запрета таково: чтобы протопить баню нужно наколоть дров, наносить воды, несколько часов следить за печкой - то есть работы достаточно много.

Кроме того, на Сретение не советуют отправляться в дальнюю дорогу: она может кончиться плохо.

Многие интересуются: "Можно ли вязать в церковные праздники?" Запрета церкви на рукоделие в праздничные дни не существует, поэтому современные мастерицы, которым это занятие приносит удовольствие, могут творить в любой день, не забывая о Творце и необходимости посещать его храм.

В общем и целом, как и в любой двунадесятый праздник, в день Сретения Господня нежелательно работать. Исключением являются те случаи, когда работу необходимо выполнять во благо других людей.

Зато непременно стоит посетить церковь, так как в день Сретения Господня в храме совершается особое торжественное богослужение и служится молебен.

Из церкви домой стоит захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освящаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течении целого года. Так называемые Сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы.

Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освящает сердца Святым Духом.

В течение же года свечу зажигали в таких случаях:

если над домом бушевала страшная непогода, если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм, если возникали сложности в родах, если человека "поймала черная болезнь" (эпилепсия), если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

Вторая важная традиция на Сретение - освящение воды.

Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сретенскую воду использовали в таких случаях:

для лечения ран и внутренних болезней, от сглаза и ведьмовских чар, кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом, в начале сезона пасечники кропили ею ульи, этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Приметы на Сретение

Среди обычного народа Сретение не считалось очень уж большим праздником. Как и много веков назад, 15 февраля среди людей воспринимается как день первой встречи зимы с летом. Поэтому с ним связано множество земледельческих примет. Например:

Какова погода на Сретение, такова будет и весна.

Если на Сретение установится оттепель -весна наступит ранняя, теплая; коли холода завернут - весна холодная.

Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.

На Сретение капель - ждите хороший урожай пшеницы.

Тихий и облачный день - будет хороший урожай плодов и хлебов.

На Сретение небо звездное означает весну позднюю.

Люди верили, что ветер на Сретение сдувает с деревьев всю нечистую силу, и чем сильнее в этот день ветер, тем лучше будет урожай фруктов. Во многих селах и деревнях даже в наше время сохранился обычай помогать природе в этом важном деле - трясти деревья в садах руками. Также хозяйки 15 февраля особенно усердно кормят кур, чтобы они были носки. Говорят: «Корми в Сретение кур овсом - весной и летом будешь с яйцом».