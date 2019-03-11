16 марта Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек"

Партия "Национальный корпус" в субботу, 16 марта, намерена провести новую акцию против коррупции в оборонном комплексе.

Об этом сказал на пресс-конференции в понедельник глава партии, депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

"Наши действия - это массовый мирный протест до полного выполнения четырех требований. Мы приглашаем всех небезразличных украинцев присоединяться к этим акциям. В субботу мы намерены провести акцию без партийных флагов", - сказал он.

Главное требование националистов - это арест экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства госконцерна "Укроборонпром" и директоров всех госпредприятий, которые являются фигурантами расследований о коррупции в оборонной отрасли.

По словам Билецкого, новая акция будет более многочисленной, чем та, которая состоялась 9 марта и закончилась столкновениями с полицией. "В следующий раз, поверьте, будет гораздо больше десяти тысяч человек", - сказал он.

Народный депутат сказал, что это будет мирная акция без партийных флагов.

"Могу заверить, что там [9 марта возле АП] было больше тысячи ветеранов АТО. Если бы у кого-то, например, у меня было желание устроить драку или провокацию, то, поверьте, этой полиции не хватило бы и на три минуты. Но наша задача была исключительно донести вопрос, что не может страна спокойно смотреть, как миллиарды воруются из оборонного бюджета", - сказал Билецкий.

Депутат также сказал, что в столкновениях 9 марта виноваты не националисты, а полицейские, и у него есть видео, доказывающее это.

Он также отрицает, что акции "Нацкорпуса" связаны с противостоянием министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Петра Порошенко. Билецкий настаивает, что НК никак не связан с Аваковым.

"Нет никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, это не очень умное повторение клише, при помощи которого Администрация президента пробовала уничтожить каждый добровольческий батальон. Тех мародерами объявляли, тех - предателями. Нам рулетка решила, что темной стороной будет Аваков", - сказал депутат.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства.

Во время драки пострадали двое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

Во время этих столкновений пострадали два десятка полицейских, включая начальник ГУ НП в Черкасской области полковника Валерия Лютого.