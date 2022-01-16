16 січня — День пам’яті “Кіборгів”

Сьогодні, 16 січня, Всеукраїнський день пам’яті “Кіборгів”. Україна вшановує захисників Донецького аеропорту.

Це важлива для українців пам’ятна дата, яку запровадили за ініціативи бійців, що вижили у боях за Донецький аеропорт.

Цього дня в Україні проводять пам’ятні заходи, щоб вшанувати захисників, які поклали життя за свою державу. В народі їх називають “Кіборгами”.

Сьогодні вони є символом патріотизму та відданості незалежній Україні. Всі бійці, які захищали ДАП, отримали державні нагороди (деякі з них — посмертно).

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