17 апреля - Радоница: история, как поминают усопших, что нельзя делать

Радоница, или Радуница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели. В 2018 году она приходится на 17 апреля. Это народно- христианский праздник, день особого поминовения усопших.

Слово "Радуница" произошло от слов "род" и "радость" - радость о том, что родные люди обрели вечную жизнь. Это праздник, и он обязывает христиан радоваться, а не впадать в переживания по поводу смерти близких. Оно содержит в себе веру и надежду на воскресение и вечную жизнь.

История праздника

Радоница произошла от языческого праздника "Навий день" - дня поминовения усопших. Народная традиция поминать умерших родственников в понедельник или во вторник Фоминой недели связана с тем, что по богослужебному уставу после Фомина воскресенья (первое воскресенье после Пасхи) по будням в храмах возобновляется прекращавшееся с Великого четверга пение литии по усопшим.

В наше время, когда большая часть верующих не прийти на кладбище во вторник из-за работы, Поминальный день переносят на воскресенье, предшествующее Радонице (на самом деле в этот день отмечается Антипасха, Фомина неделя или Красная горка).

Традиции и обряды праздника

На Радоницу принято поминать умерших близких: молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется "христосование с родными". Он символизирует веру, что и после смерти близкие люди остаются частью Христианской Церкви. У кого не получается посетить кладбище - те поминают умерших родственников дома за праздничным столом.

Люди просят у Бога исполнения желаний: хорошего урожая, пополнения семьи. Незамужние девушки гадают на суженого.

Что нельзя делать на Радоницу

В православии на Радоницу запрещается оплакивать усопших и горевать о них - нужно помолиться за их душу и помянуть добрыми словами.

Нельзя подавать записку о самоубийцах: люди, покончившие жизнь самоубийством, в церкви не отпеваются, и по ним не служатся панихиды. Их имена нельзя писать в записках, поданных на литургию об усопших и на заупокойную панихиду.

Нельзя креститься на памятники, монументы или фото - крестятся только на распятие или икону.

Нельзя громко разговаривать, ругаться, веселиться и курить возле могил родственников, плохо отзываться об умерших.

Запрещается поминать усопших водкой и другими алкогольными напитками.

Нельзя также оставлять на могилке любые продукты: церковь считает это проявлением язычничества, хотя на практике эти запреты часто игнорируются.

Нельзя посещать кладбища беременным.

Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на Радоницу

Новолуние на Радоницу - примета хорошего урожая.

Чем больше угощения раздать "на помин" в этот день, тем больше дадут на том свете.

Если человек не помянет родителей на Радоницу, то его никто после смерти не вспомнит и не угостит на том свете.

Первый пришедший на кладбище человек в этот день получает особое благоволение от умерших.

Рожденный на Радоницу ребенок будет наделен теми же качествами, какие были у поминаемого родственника.

По материалам КП в Украине, http://goldring.ru