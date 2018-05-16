17 мая Вознесение Господне: что нужно сделать, традиции, приметы

Вознесение Господне - одно из главных двунадесятых празднеств, отмечаемых церковью. Праздник является переходящим и зависит от даты празднования Светлой Пасхи. На 40-й день после Пасхи православная церковь празднует Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Именно Вознесением завершилось земное служение Иисуса Христа.

В народе праздник 17 мая еще называют Снесение, Вознесение или и Счастье. Известный этнограф Василий Скуратовский по этому поводу пишет: "Если в течение сорока дней еще можно было христосоваться, то есть говорить "Христос Воскресе", то после Вхождение такие поздравления уже запрещались - потому что в храмах прячут плащаницу".

В этот день верующие соблюдают церковный устав и молятся Высшим Силам для обретения благополучия. В 2018 году Вознесение Господне выпадает на 17 мая

История праздника

Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на небо, где воссоединился с Богом-Отцом и Святым Духом и сел "справа от Отца". До этого он еще 40 дней являлся своим ученикам в обличье человека, давал наставления и благословлял на новые свершения во имя веры и велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо.

Что нужно сделать 17 мая

- В этот день все верующие стараются посетить церковь, чтобы помолиться во славу Господа. Накануне праздника, в среду, состоится всенощная служба, а в четверг, 17 мая, пройдет праздничная литургия. После нее читаются разделы Нового Завета.

В этот день Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, испрашивая то, что жизненно необходимо.

- На Вознесение пекли особые блины, которые называли "Божья окутка", "онучки", "Христовы лапотки". В некоторых регионах хозяйки угощали лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.

- По традиции в этот день хозяйки готовят особое угощение - лесенки. Они символизируют путь Господа на Небеса. Лесенками называют пироги, начиненные луком и украшенные перекладинами из теста.

- На праздник Вознесения Господня каждый может обратиться к Господу с молитвенными словами, раскаяться в своих неблаговидных поступках и попросить помощи у Высших Сил.

- После праздника, согласно народным приметам, лето вступает в свои права, поэтому дома украшают свежей зеленью и цветами.

- Молодые девушки в день Вознесения Господня завивают березовые ветви. Если до праздника Троицы они остаются зелеными и не вянут, то девушек ожидает счастливое будущее.

- Поминовение усопших родственников проводится в кругу семьи.

Традиции, приметы и гадания:

Великим грехом считается работа в этот день.

Согласно славянской народной традиции, с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий.

Считается, что если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до 21 ноября, Михайлова дня. А дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота.

Если искупаться на Вознесение в реке - здоровье будет крепким.

Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под крышей дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.

Услышать карканье вороны в это день - добрый знак.

В этот день умывались росой: считалось, что на Вознесение Господне она становится целебной.

Принято молиться о благополучии и здравии: в этот день, перед тем, как взойти на небеса, Господь, как принято считать, выслушивает все просьбы людей и исполняет их.

Также в этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем вы в ссоре.

На Вознесение существует обычай "ходить на распутье" - в гости к родным и знакомым и дарить им испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами "лесенки", символизирующие путь на небо.

На Вознесение принято накрывать стол и готовить символическую выпечку - хлеб в форме "лесенки"

По материалам УНИАН, Сегодня, Деловой Славянск