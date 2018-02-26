17 поляков являются собственниками 12,5 тысяч авто в Украине

Семнадцать жителей польского Перемышля и его окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тысяч автомобилей из 14,5 тысяч зарегистрированных в регионе, сообщает Zaxid.net со ссылкой на местное издание TVN Turbo.

Отмечается, что поляки регистрируют на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги предприниматели получают от украинцев за автомобили на "польских бляхах" от 100 до 500 злотых.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом. "Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства", - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что почти 250 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией (так называемые авто на "евробляхах") находятся на территории Украины незаконно.

По материалам: Zaxid.net