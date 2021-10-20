18 912 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1447 дітей та 435 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 5 468 осіб;

летальних випадків - 495;

одужало - 7 605 осіб;

здійснено тестувань за добу - 137 355 (зокрема методом ПЛР - 67 258, методом ІФА - 14 142);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 955.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 679 185 осіб;

одужало - 2 344 799 осіб;

летальних випадків - 61 843;

проведено ПЛР-тестувань - 13 709 705.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.