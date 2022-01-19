19 січня Хрещення Господнє: традиції і прикмети

19 січня Хрещення Господнє - третє і завершальне велике свято різдвяно- новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.

Свято Хрещення Господнього (Йордан, Хрещення, Богоявлення) - одне з найдавніших свят християнської Церкви. Його встановлення належить ще до часів апостолів. Стародавня назва свята - Епіфанія - явище, або Теофанія - Богоявлення, також його називали "Святі Світи" або просто "Світи". Адже Бог приходить у світ цього дня, щоб явити світові Світло Неприступне. І всі чотири Євангелія свідчать про це.

Слово "крещаю", "хрещу" в перекладі з грецького означає "занурюю у воду". Вода - початок життя. Саме з води, заплідненої животворящим Духом, відбудуться всі живі істоти. Де немає води - там пустеля. Але вода ж може і руйнувати, і знищувати - як водою великого потопу Бог залив гріхи і зруйнував зло людське..

На згадку про те, що Спаситель Своїм Хрещенням освятив воду, буває водосвяття. Зокрема, напередодні свята вода освячується у храмах. А в саме ж свято Богоявлення - у річках або інших місцях, де беруть воду. Хресною ходою на Йордан називається хід для освячення природних водойм.

Богоявлення відкрило людям велику Божественну таємницю Святої Трійці. Тепер кожен, хто охрещується, долучається до цієї таємниці, за словами Христа до Своїх учнів: "Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа".

У Православній церкві свято належить до двонадесятих і завершує різдвяні святки.

Традиції:

Головною урочистістю святкового дня було водосвяття та "ходіння на Йордан". Для цього на одній з водойм на раніше визначеному місці робили ополонку - Йордан. Весь день Хрещення для християн був сповнений особливого значення. Вони брали участь в урочистому хресному ході та одержанні святої води. Після молебню купалися в річці, щоб очиститись від гріхів і вилікуватися від хвороб. Ті, хто на Святки рядилися, купалися в ополонці, щоб змити з себе "бісову маску".

Ополонка і місце біля неї вважають священними. У ополонку встромили палицю, щоб плодилися голуби та бджоли. До Йордану приганяли худобу, яку священики окропляли водою, освяченою у річці.

Після обідні господарі на подвір'ї розкладали необмолочені снопи різних культур, розламані на шматочки хліб і житні коржики, залишені для Водохреща зі свят Нового року та Різдва Христового. До розкладеної їжі з хлівів випускали худобу і, поки вона їла, її окропляли водою, принесеною з ополонки. При цьому господар, який окроплював тварин, одягав шубу хутром назовні.

Свічку, яку приносили разом зі святою водою зі служби до Хрещенського святвечора, дбайливо зберігали. Її запалювали під час грози, щоб запобігти пожежі. Їй приписували запобіжні властивості від нечистої сили. У день першого вигону худоби шматочок цієї свічки кріпили коням під гриву чи під чубчик, а коровам - між рогів. Вважали, що це допоможе захистити худобу від дідька та водяного.

Що не можна робити 19 січня

З цього дня протягом тижня не можна прати одяг на річці.

Не можна надягати старі та брудні речі.

Заборонено заздрити та бажати зла іншій людині.

Займатися рукоділлям, шити та в'язати сьогодні - до біди.

Стригти волосся і нігті - до проблем.

Прикмети погоди 19 січня

Заметіль сьогодні означає, що квітень буде вітряним.

Хороша і ясна погода на Водохреща - до сухого літа.

Ясний день обіцяє поганий урожай.

Повний місяць сьогодні - до сильного повноводдя навесні.