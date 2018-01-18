19 января Крещение Господне: когда набирать воду

В пятницу, 19 января православные христиане празднуют Крещение Христово.

В ночь с 18 на 19 января на все воды на Земле сходит благодать, как и более 2000 лет назад - они освящаются Крещением Иисуса Христа в реке Иордан.

В церквях священники освящают воду уже вечером 18 января, после вечерней службы. Испокон веков верующие набирали святую воду в храме, чтобы унести к себе домой и использовать во благо.

Отцы церкви отмечают, что не имеет особого значения, когда - в крещенский ли Сочельник после вечерней службы 18 января или уже непосредственно в день Крещения - верующий набирает эту воду.

Целебную воду можно набирать в течение всего праздника 19 января и хранить ее дома, используя с внутренней искренней просьбой-молитвой к Богу.

В этот день Небо особо открывается верующим и все молитвы, обращенные к Богу, обязательно будут услышаны. Крещенская вода с древних времен использовалась для лечения и настоящего очищения человека.

Ко дню Крещения все хозяйки стремятся убрать дома. Люди очищаются как физически, так и внутренне - духовно, чтобы чистыми встретить этой великий праздник христианства.

После утренней церковной службы 19 января верующие приносят святую воду из храма и кропят ею жилища, различные служебные помещения, близких, домашних питомцев и скот.

Это делается для того, чтобы будущий год был обильный, щедрый на добро и благодать - для здоровья и благополучия всей семьи.

Также считается, что крещенская вода нужна, чтобы изгонять злых духов и даже злые мысли.

Этот праздник основан на древнейшем событии, когда более 2000 лет назад к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в пришел принять святое крещение Иисус Христос.

Иоанн Креститель увидев Иисуса Христа сказал: "мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". На это Иисус ответил, что "надлежит нам исполнить всякую правду", и принял крещение от Иоанна. Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение! (Лк. 3:21-22).

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