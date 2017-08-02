2 августа - день Ильи Пророка: 10 фактов о пророке

Пророк Илия - не просто один из наиболее почитаемых святых, как в Православной, так и в Католической церквах. Пророк Илия - один из самых известных людей в истории человечества. Его почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних протестантских сектах и исламе, а следы его образа присутствуют даже в языческих религиях.

Мы собрали самые интересные факты о пророке Илии.

1. Неизвестное имя пророка Илии

Мы ничего не знаем о происхождении пророка Илии, о его родословии, и даже его имя, возможно, не является именем собственным.

"Элийаху" на древнееврейском языке значит "Яхве - мой Бог". Существует мнение, что это имя пророк взял себе во время противостояния с жрецами Ваала.

2. Проповедник Единого Бога

Современный Илии царь Израиля Ахав и его жена Иезавель были идолопоклонниками: они приносили жертвы языческому божеству Ваалу (Иезавель происходила из финикийцев, поклонявшихся ему, и сама была жрицей) и склоняли к этому народ. Илия открыто обличал царя и царицу, снискав тем самым ненависть последней.

В наказание за упорство царя в идолопоклонстве Господь посылает на страну зной. Три года не было с неба ни дождя, ни росы. Засуха прекратилась только по посрамившей жрецов Ваала молитве Илии.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

Илия собрал на горе Кармил народ Израиля и жрецов Ваала и предложил сложить два жертвенника - Богу и Ваалу - и принести на них жертвы, но не поджигать ее. Если Ваал попалит свою жертву огнем с неба, то он и есть истинный Бог. Если Господь - истинный Бог Он.

Ваал, разумеется, своей жертвы "не принял". Бог же попалил не только жертву, но и дрова, каменный жертвенник и даже ров с водой, который по приказу Илии окружал жертвенник.

Народ Израиля покаялся и восславил Бога, а Илия собственноручно убил всех жрецов Ваала как тех, кто совращал людей. После этого он взмолился к Господу о дожде, и Господь призрел на его молитву.

3. Живой на небе

Согласно Священному Преданию, в истории человечества есть всего три человека, взятых на небо живыми: апостол Иоанн, Енох и Илия.

Причем если о Енохе возможны различные толкования (в 5 главе книги Бытия о его уходе из земной жизни сказано туманно: "не стало его, потому что Бог взял его"), а об Иоанне мы знаем только из Предания, то о пророке Илии конкретно сказано в Библии: "вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо" (4 Цар.2:11).

4. Илия - предтеча Христа

Согласно церковному преданию, основанном на пророчестве Малахии: "Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного" (Мал.4:5), пророк Илия станет предтечей Второго Пришествия Христа на землю и будет убит за проповедь Христа, повторив тем самым судьбу Иоанна Крестителя, пришедшего "в духе и силе Илии" в качестве Предтечи Спасителя ("Илия должен придти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них" (Мф.17:11-12), - говорит Христос).

О том, что Илия является одним из провозвестников Христа, свидетельствуют его чудеса. Во время засухи, последовавшей за грехи царя Ахава и народа Израиля, он поселился в доме вдовы из Сарепты Сидонской, язычницы по происхождению - подобно тому, как Христос пришел к погибающему народу Израиля, но, будучи отвергнутым, был принят язычниками.

В доме вдовы Илия воскресил ее единственного сына, умершего от болезни - как Христос будет воскрешать мертвых в земной Своей жизни.

Еще одно чудо в доме вдовы - пока в нем находился пророк, не иссякало масло в кувшине и не заканчивалась мука - предвосхищает чудо о хлебах и рыбах, которыми Господь насыщал слушающих Его.

5. Илия - собеседник Христа

О том, что Илия - величайший из пророков, Евангелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и Моисей удостоились беседы со Христом во время Его Преображения на Фаворе.

Есть разные объяснения, почему именно этих двух пророков избирает для беседы Христос.

Во-первых, Илия, как и Моисей, имел опыт непосредственного богообщения: Моисей получил от Бога закон, а также общался с Всевышним настолько близко, насколько возможно для человека - видел "задняя Бога" (Исх., 33). Илия же стоял лицом к лицу перед Богом по Его призыву, "закрыв лицо своё милотью своею" (3 Цар., 19).

Святитель Иоанн Златоуст излагает другое мнение: "один умерший и другой, ещё не испытавший смерти", предстали пред Христом для того, чтобы показать, что Он "имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей".

6. Илия в иудаизме

Предание о пророке Элияху как предтече Машиаха (Мессия) существовало в древнем, еще дохристианском иудаизме, сохраняется оно и сейчас. Более того: считается, что Илья не просто вернется на землю перед приходом Мессии, но и помажет его на царство (поскольку другого указания, кроме как непосредственно Богом через пророка на легитимного царя после многовекового перерыва в династиях быть не может).

Иудейская традиция также утверждает, что Элияху посещает дом каждой семьи, встречающей Песах (воспоминание об исходе из Египта) - поэтому во время ритуальной пасхальной трапезы на столе оставляют бокал для пророка.

7. Илия в исламе

Пророка Илию в исламской традиции зовут именем Ильяс. Его жизнеописание вкратце повторяет библейскую биографию пророка: учил поклоняться Единому Богу, наказал за поклонение идолу Ваалу.

Некоторые толкователи Корана и исламские богословы считают, что Идрис (Енох), Хидр (пророк - учитель Моисея, также бессмертный; в Библии аналога нет) - другие имена Ильяса. Эсхатологического смысла, который вкладывается в фигуру Илии в христианстве и иудаизме, в исламе нет. Но вера в то, что он взят на небо живым, есть и в исламе - считается, что он путешествует по миру вместе с Хидром.

В более поздней исламской литературе и легендах Ильяс вообще становится полу-человеком, полу-ангелом.

8. Илья в фольклоре

Благодаря тому, что по пророчеству Илии в течение трех лет были заключены небеса и по его же молитве на землю пролился дождь, Илия часто ассоциируется с дохристианскими небесными божествами. Не последнюю роль в этих ассоциациях сыграл образ уходящего на небеса пророка - на огненной колеснице.

Уже в христианскую эпоху, в пятом веке поэт Седулиус с именем Илии связывал греческого бога солнца - Гелиоса - тем более, что оба эти имени очень близки по звучанию (имя "Илия" в греческой транскрипции звучит как "Элиас").

В славянской традиции на фигуру Илии-Пророка были перенесены некоторые функции языческого бога-громовержца Перуна. А народ коми и вовсе ввел Илию в пантеон своих богов: Илья-пророк считается помощником одного из божеств- демиургов. Его атрибуты - огниво и кремень, которыми он высекает гром и молнию.

9. Почитание пророка Илии на православной Руси

Почитание пророка Илии на Руси было распространено еще до ее Крещения князем Владимиром. Первый храм, построенный в Киеве во время правления князя Игоря, был посвящен пророку Илии.

Святая равноапостольная княгиня Ольга после своего крещения построила храм, также посвященный пророку Илии, в своем родном селе Выбуты (Псковская область).

10. Чей покровитель пророк Илия?

2 августа - "день ВДВ". Воины в голубых беретах отмечают свой праздник широко, а те из них, кто исповедуют себя православными, не без гордости вспоминают, что в этот же день Церковь вспоминает пророка Илию. Поэтому в последнее время пророка Илию все чаще называют покровителем воздушно- десантных войск.

Нет ничего плохого в таком календарном символизме, тем более, что многие чудеса пророка были по-ветхозаветному воинственными. Важно вместе с тем не забывать главного: пророк Илия - покровитель верных Господу, ибо сам был верен Ему вопреки всем обстоятельствам, он же - наставник заблудших, ибо своими чудесами вразумил заблудший народ, он же - образец целомудренной жизни, ибо жил в чистоте, не состоя в браке...

Каждому он близок по-своему. Потому пророк Илия, от которого нас отделяют тысячелетия, - один из самых любимых в народе святых.

Мария Сеньчукова

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