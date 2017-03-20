20 марта - день весеннего равноденствия: приметы, традиции, гадания

День весеннего равноденствия с древности был особенным днем. И если сегодня мы можем даже и не вспомнить об этом событии, то для наших предков - это был праздник, который символизировал победу весны над зимой, света над тьмою. Итак, в этой статье мы рассмотрим, что такое день весеннего равноденствия, когда он наступит в 2017 году и какие традиции сопровождали этот праздник.

Когда день весеннего равноденствия в 2017 году

Равноденствие - это момент, во время которого Солнце пересекает экватор. При чем так сложилось, что во время этого астрономического события день сравнивается по времени с ночью, слегка превышая его. Вплоть до осеннего равноденствия день будет превышать ночь.

День весеннего равноденствие а 2017 году наступит 20 марта. Довольно часто это астрономическое события путают с днем Солнцестояния. Однако на самом деле это разные явления. Если говорить о равноденствии, то как мы уже упоминали - это когда день и ночь одинаковы по времени. Потому то его и прозвали равноденствием. А вот Солнцестояние - это когда наблюдается самый продолжительный день летом, и самая долгая ночь зимой. Солнцестояние обычно наступает 20 или 21 июня летом и, соответственно, 20 или 21 декабря зимой.

Праздник День Земли 20 марта

День весеннего равноденствия и День Земли неразрывно связаны, так как во многих странах мира отмечается в один день. Международный День Земли был установлен в 1971 году 20 марта. Но история установления этого праздника началась немного раньше, а именно с обращения ООН к народам мира. В этом сообщении они говорили о важности дружбы народов и мира на Земле, что долг каждого из нас поддерживать это и не допускать войны. Во многих государствах эту идею поддержали, а потому было принято решение создать такой праздник. Так и появился праздник Дня Земли.

Праздник весеннего равноденствия у славян

До появления христианства этот день был, когда торжественно встречали Солнце, его ждали и считали одним из главнейших божеств на Руси. Все потому, что Солнце согревает землю, соответственно, и хороший урожай. Одним из основных ритуалов в День равноденствия было разжигание костра. Но это делалось не так как мы привыкли, а немного по иному. Для этого брали увеличительное стекло и направляли на луч Солнца. Многие предки верили, что таким образом они оказывают уважение дневному светилу, которое за это вознаградит своим теплом. После того как костер был разведен, молодежь прыгала через него и делали они это не просто так, а для того, чтобы зарядиться энергией Солнца и весь год не знать никакой болезни и хвори.

К празднику женщины обязательно выпекали печенье в форме птиц. После чего выходили на улицу и бросали это угощение вверх и ловили. Считалось, что так печенье заряжается хорошей энергией от Солнца, которая принесет в дом процветание, здоровье и благополучие.

Помимо печенья в этот день пекли много блинов, как символ плодородия и богатства. На сегодня красить яйца принято только на Пасху, но вот у наших предков еще и в день весеннего равноденствия.

Праздник равноденствия нельзя назвать сугубо семейным, его было принято отмечать громко, шумно и всей деревней. Так как этот день считался волшебным и даже магическим, то провести его необходимо было особенно громко и шумно, чтобы напугать всю нечисть, которая выходит на шабаш в день равноденствия. Для этого и собирались всей деревней, устраивая концерты, театральные представления, а в конце праздника торжественно сжигали чучело зимы.

Как отмечали равноденствие в разных странах

Германия

В Германии этот день называют Остара, который дословно переводится как "восток" и "заря". При этом в некоторых странах этот день отмечался как Пасха, потому и связывают традицию о пасхальном кролике именно с весенним равноденствием. В Германии же в этот день нельзя кушать никакое мясо, кроме как мясо кролика. Для этого раньше и устраивали коллективную охоту на зайцев и кроликов, а убитое животное обязательно приносили в жертву богине Фригг. Япония

А в Японии это Сюмбун-но хи. К этому дню особенно тщательно готовятся - убирают дома, за день до начала равноденствия обязательно убирают домашние алтари. где стоят фотографии умерших родственников, украшают их цветами и приносят особые кушанья. В день самого равноденствия устраивают праздничный ужин, но, прежде всего, необходимо помолиться. На столе преимущественно вегетарианская еда, а главное блюдо - "инари-суси", в который добавляют рис, грибы, фасоль и морковь. Болгария

В этой стране тоже в день равноденствия устраивали костры, но цель была немного иная. Дело в том, что раньше в этой стране верили, что именно в этот праздник выходят все насекомые и вредители, а чтобы их отвадить необходимо разжечь костер и бросить туда все старые вещи. Ведь заводятся все эти вредители, по приметам, именно у жадин и у тех, кто собирает все старые вещи. Индия

В этой стране на День весеннего равноденствия припадает такой праздник как Холи, более известен как "фестиваль красок". Первый день практически ничем не отличается от наших традиций - устраивают громкие гулянья, танцуют, веселятся, поют и разводят костры. А вот на следующий день после праздника собирается весь народ вместе для того, чтобы представители разных каст осуществили шествие, во время которого посыпают друг друга порошком из билвы, нимы, халди, куркумы и так далее.

Приметы

Равноденствие с древних времен считается магическим праздником, а потому даже мысли человека в этот день могут оказать сильное влияние на дальнейшую судьбу. Поэтому наши предки верили, что в это день думать нужно только о хорошем, чтобы в грядущем году только хорошее и доброе.

Если на праздник выдалась теплая погода, то заморозков можно уже и не ждать.

Какая погода будет в этот день, такая будет и следующие 40 дней.

А вот грустить в День Весеннего Равноденствия нельзя ни в коем случае, иначе так и проедешь этот год в унынии и несчастно. Считалось чем радостней и веселей пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.

Гадания

Так как этот праздник считается еще и магическим, то гадания этот день приобретали особую силу. Ведь многие считали, что силы добрых ведьм и злых уравнивались. Кроме того, вследствие того, что предшественником этого праздника является, многие девушки использовали похожие гадания. Так, к примеру, в этот день тоже пекли блины, и если первый блин не комом, то они верили, что выйдут замуж уже в этом году.

Когда девушка хотела узнать какого пола будет её первый ребенок, то она следила за тем, кто возьмет первый блин с праздничного стола. Если мужчина, то нужно ждать мальчика, и соответственно если женщина, то девочка.

Многие девушки верили, что именно этой ночью сны будут вещие. Перед сном обычно многие гадали на мужа - клали под подушку два туза (пикового и бубнового), трефовую десятку, ключ, кольцо (только не обручальное), корочку хлеба, ветку ивы и кусочек пирога. Все предметы необходимо было завернуть в белый платок. Наутро девушки судили о будущем, в зависимости от того, что из этого приснилось: если кольцо, то скоро будет свадьба;

если какая-либо карта пиковой масти, то к беде;

если ключ, то к успеху в работе;

если пирог или пирожное, то скоро будет удача и радость;

если хлеб, то к успеху на работе;

если любое растение, то это к хорошим неожиданным новостям;

если бубновая карта, то ожидайте обогащения;

если трефовая карта, то ожидайте переезда.

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