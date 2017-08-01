200 кандидатов в чиновники не сдали экзамен по украинскому языку

С 1 мая претенденты на должности государственной службы обязаны иметь аттестат, удостоверяющий свободное владение украинским языком

Из более чем 4 тысяч претендентов на должности госслужбы больше 200 человек не сдали аттестационный экзамен на свободное владение государственным языком. Об этом на брифинге заявил председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, сообщает Укринформ.

"С 1 мая около 10 тысяч кандидатов на должности государственной службы обратились в аттестационные комиссии, в том числе более 4 тысяч сдавали аттестационный экзамен по украинскому языку и около 6 тысяч воспользовались возможностью "обменять" свою оценку на удостоверение о свободном владении государственным языком. По последней информации, чуть больше 200 человек этот экзамен не сдали", - сказал он.

Он уточнил, что с 1 мая претенденты на должности государственной службы обязаны иметь аттестат, удостоверяющий свободное владение украинским языком.

Есть два варианта его получения: сдача аттестационного экзамена и получение аттестата на основании отличных оценок по украинскому языку в аттестате о среднем образовании или в дипломе о высшем образовании.