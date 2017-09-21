21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы

21 сентября - Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы

Этот праздник - и принадлежит к двунадесятым празднествам (двенадцать важнейших после Пасхи праздников) главнейшим в годовом церковном календаре.

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год. Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

Что было в те далекие времена, когда в мир пришла Богородица, почти ничего не известно. Благочестивое семейство Анны и Иоакима многие годы ждало ребенка, когда же надежда почти угасла, Иоаким направился молиться в пустыню, и там ангел возвестил ему - об их ребенке "будут говорить во всем мире". И через положенный срок была рождена Мария.

Великий праздник именовался и по-другому - Малая Пречистая (28 августа, на Успение Богородицы, празднуется Большая Пречистая), Оспожинки, Осенины.

Традиции и приметы на вторую Пречистую

Оспожинки были праздником и в честь урожая, и, если выдавалась возможность - на них весело гуляли с танцами, играми и застольями всю неделю. На Осенины ранним утром собирались идти к берегу озера или реки женщины, старшая несла каравай, младшие - заводили песни, славя Богородицу. У воды хлеб ломали, и хозяйки несли кусочки на двор, чтобы угостить скотину.

В этот день те пары, кто стали мужем и женой совсем недавно, принимали в гости родню, а те поучали уму-разуму и строго глядели на всю жизнь молодых, на то, как ведут дом. Хозяюшке следовало не только подать обед, но и поднести родителям круглые пироги, а муж водил мужскую половину родню - показывать хозяйство.

Другие народные названия праздника вполне понятны - Пасиковый от "пасеки" и Луковый от "лука", и, в соответствии с названиями, продолжали выкапывать лук, пасечники же приготавливали к зиме пчелиные семейства.

Многие запреты в православии связанные с постами. Но на Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу.

В этот день земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи на год будущий.

К Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке - убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая - будет чисто-чисто.

В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.

С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Существовала также особая примета на замужество - если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.

Это еще и день осеннего равноденствия, и люди второй раз встречали осень да примечали, хороша ли погода, ведь, коли денек погожий, и осень придет такая.

Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

Что ни в коем случае нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы:

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;

Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы.

Не повышайте голос на близких людей - это грех.

Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

Помните, этот праздник стоит начинать с похода в храмы или церковь на молитву. После этого обязательно поздравьте своих близких и сходите в гости к родственникам.

Именинники в этот день: Георгий, Иван

По материалам ICTV Факти, Телеграф.com.ua, Измаил вечерний