21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці: звичаї, заборони і прикмети свята

Свято входить до списку двунадесятих православних подій після Великодня.

В народі Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою, або "осенинами". 21 вересня люди йшли до церкви і молитися святій. Просили Матір Божу про допомогу в майбутньому і дякували за урожайний рік.

У день Пресвятої Богородиці 21 вересня сімейні пари просили допомоги у зачатті і народженні здорової дитини.

Це свято також традиційно вважається і жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду.

У це свято було заведено ходити в гості. При цьому пригощали гостей щедро, адже люди вірили - чим більше страв буде на столі, тим краще буде наступний урожай

Також існує окрема прикмета для жінок -згідно з віруваннями, чим раніше в цей день вона вмиється, тим довше збереже молодість і красу. Що не можна робити 21 вересня

Прибирати, прати, займатися рукоділлям, працювати на землі.

Одягати новий одяг і незручне взуття - за повір'ям, інакше буде мозоль і людина приверне біду.

21 вересня не можна різати хліб. Справа в тому, що даний продукт символізує тіло Ісуса Христа. Тому випічку краще ламати руками.

У цей день не можна скупитися і відмовляти в допомозі нужденним, в іншому випадку труднощів не уникнути. Народні прикмети на 21 вересня

Гарна погода - вся осінь буде такою.

Дощ - до холодної осені.

Похмуро, йде невеликий дощ - до холодної зими.

За матеріалами Радіо Трек.