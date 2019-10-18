22 октября жители Земли смогут наблюдать пик звездопада Ориониды

Метеорный поток образован кометой Галлея.

В этом месяце жители Земли могут наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 октября. Как сообщает "Популярная механика", наблюдать за звездопадом лучше будет всего после двух часов ночи.

Ориониды - метеорный поток, образуемый и раз в 76 лет подновляемый кометой Галлея при ее сближении с Солнцем. Формирующийся в этот период кометный хвост насыщает пространство микрочастицами, которые находятся на той же орбите до тех пор, пока не встретятся с каким-то небесным телом.

Для того, чтобы наблюдать за метеорным дождем, нужно после двух часов ночи взглянуть на юго-восток. Будет казаться, что метеоры исходят из созвездия Ориона, которое в это время будет находиться высоко. Вместе с тем, наблюдениям может помешать Луна, которая будет засвечивать слабые метеоры.

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