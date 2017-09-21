22 сентября - Осеннее равноденствие. Как взять всё от энергетически мощного периода!

В этот волшебный день Вселенная слышит все наши желания! Очень важно-правильно сформулировать…

22 сентября 2017 года в 23.03 по киевскому времени будет Осенние равноденствие, которое знаменует астрономическое начало осени.

Для нас это довольно печальное событие, ведь осеннее равноденствие значит, что дни с этого момента начнут становиться все короче и короче, а ночи наоборот – длиннее.

Стоит отметить, что подобных события всего два в году: осеннее и весеннее равноденствие. Оба этих праздника знаменуют астрономическое начало поры года. Промежуток между двумя такими событиями (весенними, или осенними) называется тропическим годом, и длится примерно 365 дней. Кстати, ежегодно он становится длиннее на 6 часов. Ну и, несмотря на это, осеннее равноденствие ежегодно приходится на 22, или 23 сентября.

Итак, давайте разберемся-почему дни равноденствия важны для всех нас, а не только для астрономов. Наши предки обладали обширными знаниями об этом. Этими, проверенными веками знаниями, мы пользуемся до сих пор.

По мнению астрологов, главной особенностью осеннего равноденствия 2017 является мощная энергия баланса и гармонизации. Итак, что же это означает для нас? Давайте разбираться.

Все в мире стремится к гармонии и находится в постоянном изменении. Так день сменяет ночь, а за летом следует осень. Именно во время осеннего равноденствия у каждого из нас появляется огромный шанс гармонизировать свою жизнь, а значит сделать ее качественно лучше, богаче, здоровее и счастливее.

Вот на что стоит обратить внимание каждому человеку в этот день:

Осень-это время увядания, старые листья да и вся природа увядает, чтобы дать место новой жизни. Именно в день осеннего равноденствия задумайтесь-что в моей жизни уже отжило свое, чтобы дать место новому?

Это могут быть как материальные вещи-одежда, вещи, украшения, так и нематериальные-отношения, проекты, желания.

Совет: смело избавляйтесь от всего старого, отжившего в этот день и закладывайте ростки нового. Это даст потрясающие результаты в будущем.

2. Осень -всегда была пора благодарности и радости за урожай для наших предков. Именно в этот день оглянитесь назад и порадуйтесь вашим достижениям и успехам, пусть самым незначительным.

Совет: Если вам есть кого отблагодарить в этой жизни-сделайте это сегодня

3. Именно в этот день Вселенная, как никогда, открыта для ваших желаний. Смело мечтайте и загадывайте их. Важно не скромничать в этом деле-загадывайте самые невероятные мечты и желания и пусть Вселенная даст вам больше.

Совет: помните, что дается каждому по вере его-даже не сомневайтесь, что ваши желания сбудутся.

Осеннее равноденствие 2017: приметы

Считается, что именно с осеннего равноденствия начинается бабье лето, которое продлится несколько дней, а уже после, погода начнет портиться, и будет все холоднее и холоднее.

Помимо этого, по приметам в осеннее равноденствие можно узнать, какой будет погода дальше. Считается, что какой будет погода именно в этот день, такая же продержится и всю осень.

Если сентябрь будет теплым и сухим, то так же будет и всю осень, а зима наступит очень поздно.

А если же птицы, в день осеннего равноденствия начали улетать из своих гнезд – это значит, что зима будет очень скорой и очень холодной.

Так же, в этот день можно было определить приход зимы по деревьям: если на березах и рябинах уже есть желтые листы, то зима будет очень скоро.

Осеннее равноденствие 2017: традиции праздника

Обычно, в этот день, хозяйки готовили очень много различных угощений, особенно выпечки, например, пироги.

А праздник Осеннего равноденствия почти всегда сопровождался различными торжествами: базарами, фестивалями и танцами.

А дети в этот день любили украшать свои дома веточками рябины.

И дерево было выбрано не просто так, наши предки верили в то, что ветви рябины обладают магическими свойствами и защищали людей и их жилье от нечисти и различных бед.

По материалам https://znaj.ua, https://womoninred.ru