22 сентября Украину накроет мощная магнитная буря

22 сентября из-за возбужденной магнитосферы Земли Украину накроет метеоволна.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Здоровым людям опасаться нечего, а вот гипертоникам и людям с больным сердцем нужно поберечь себя.

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы.

Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.