23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція.

Станом на 5 вересня до Умані Черкаської області вже прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, серед яких 1730 дітей.

Про це повідомляє пресслужба облуправління поліції.

"Станом на 5 вересня до Умані прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, зокрема 1730 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські контролюють ситуацію в районі паломництва і зафіксували кілька правопорушень в Умані.

Зокрема, в районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів і 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок і безпеку громадян гарантують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.

За даними поліцейських, у період з 1 до 4 вересня до них надійшло 22 повідомлення про події, пов'язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання паломників.

Крім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника складено адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його в країну громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили терміни перебування на території України через порушення громадського порядку і дрібне хуліганство.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами в районі паломництва. У 29-річного жителя Умані слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів, 6 дерев'яних біт - повідомили в поліції.

Загалом ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу, наголошується в повідомленні.