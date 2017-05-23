24 мая - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

С напутствием к читателям "Вестей" обратился митрополит Павел

24 мая Святая Церковь празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - учителей словенских. В этот день в этом году выпадает отдание Пасхи, то есть служба совершается пасхальным чином и соединение стихиры и канона Кириллу и Мефодию.

О празднике читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел. Кирилл и Мефодий: биография

Кирилл и Мефодий жили в IX веке в Солуни (Македония).

По происхождению они болгарские славяне и были очень грамотными людьми. В семье болгарского воеводы было 7 детей - Мефодий был самым старшим, а Константин (Кирилл - его имя в монашестве) самым младшим.

Мефодий, как и его отец, был поставлен воеводой в славянское княжество, где он пробыл 10 лет, а затем по влечению души принял монашество и ушел на гору Олимп.

Константин получил блестящее образование, изучал труды многих святителей и, приняв сан иерея, был поставлен при патриаршей библиотеке хранителем. Но, оставив все, он уходит к брату в монастырь на гору Олимп, где они вместе занимаются изучением славянского языка.

Вскоре по благословению патриарха Фотия и по просьбе императора братья прибыли в Корсунь (Херсон) для евангельской проповеди славянам. Здесь они пробыли около двух лет и здесь же ими были обретены мощи священномученика Климента, папы Римского, который был сослан сюда в конце первого века. Очень хорошо изучив Евангельское учение, братья без труда одерживали победу в прениях с иудеями и мусульманами. Кирилл и Мефодий: азбука

И когда от моравского князя поступила просьба, чтобы прислали моравам учителей, которые могли бы объяснить веру православную на их языке, то патриарх и император предложили братьям идти в эту страну. Но чтобы проповедь была более понятна, необходимо было перевести книги на понятный им язык, и святой Кирилл с помощью брата и учеников составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык богослужебные книги.

Надо заметить, что подготовку к началу составления славянской азбуки Кирилл начал с молитвы и сорокадневного поста. Также были переведены на славянский язык некоторые места Евангелия и Апостола.

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Естественно, что им завидовали и особую зависть проявляли немецкие и латинские проповедники, которые сеяли между людей различного рода сомнения и интриги, и, наконец, высказали жалобу папе Николаю I. Решившись разобраться во всем, папа вызывает братьев в Рим. Кирилл и Мефодий взяли с собою мощи святого Климента и переведенные ими книги и по прибытию в Рим выяснилось, что папа Николай I к этому времени умер, а его преемник Адриан II, узнав, что они везут мощи святого Климента, встретил их весьма торжественно. Также папой были утверждены перевод книг как богослужебных, так и Евангелия, и Апостола. Было разрешено проводить литургию на славянском языке.

Вскоре, находясь в Риме, Константин сильно заболел и, зная день своей кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы он отошел ко Господу.

А святой Мефодий был рукоположен во архиепископа Моравии и Паннонии, где пережил много неприятностей от различного рода миссионеров, но продолжал нести Свет Христов среди славянского народа. Благодаря святому Мефодию христианство получило распространение в Богемии, и святой Мефодий крестил богемского князя Боривого и его супругу Людмилу, которая стала впоследствии мученицей.

Зная день своей кончины, в последние годы своей земной жизни святой Мефодий вместе с учениками перевели на славянский язык весь Ветхий завет (кроме Маккавейских книг), Правила святых отцов и Патерик. Почил святитель в возрасте 60 лет, отпевали его на трех языках: славянском, греческом и латинском.

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К лику святых Кирилл и Мефодий были причислены еще в древности, Русская Православная Церковь чтит их память с XI века.

Объем работы святителей весьма велик, потому что к моменту Крещения Руси была уже целая библиотека священных книг на славянском языке.

После смерти святителей их дело продолжения не получило: переводы запретили, а их последователи подвергались преследованиям. И вроде бы все закончилось, но это послужило неким толчком в развитии культуры и письменности. Вначале центром славянской книжности становится Болгария, а впоследствии перемещается на Святую Русь, где азбука получает название "кирилица" - и с этого алфавита и начинается развитие нашей письменности и культуры.

"Господь послал этих великих святителей просветить нас, наш край светом Своего учения. Спаситель мира на протяжении всех веков благословлял Русь Святую, посылая угодников Божиих, дабы воссиял Свет Христов в сердцах и душах славянского народа. Я бы хотел особо вспомнить тех, кто изменил ход истории, проповедуя веру православную, - это княгиня Ольга, князь Владимир, Борис и Глеб, преподобные Антоний и Феодосий. И до сегодняшнего дня Господь посылает Своих святых угодников. Послал и этих двух братьев-светильников Церкви Христовой к нам. Именно они создали нам праздник науки, создали азбуку, которая есть до сегодняшнего дня и называется "кирилица", потому что была составлена равноапостольным Кириллом, который посвятил свою жизнь Богу и служению Ему. Они много потрудились: перевели священное писание, учредили в западных регионах монастыри, посылали туда своих духовных чад для укрепления веры православной. Но, к сожалению, мы не помним их имен, нет их почитания. Сегодня мы почитаем тех, кого не нужно, и забываем о главном - что молитвами святых Кирилла и Мефодия основывалась и утверждалась наша государственность, наука и культура и утверждается по сей день. И по сей день они, стоя у престола Божьего, молят о нас грешных", - подчеркнул митрополит Павел.

И добавил: "Для меня это великий день, потому что в день равноапостольных Кирилла и Мефодия я получил благодать Святого Духа - диаконскую хиротонию, которую провел ныне уже покойный владыка Александр. Для меня праздник, который я очень чту, еще усугубился"