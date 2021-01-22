25 січня у столичних школах відновлять навчальний процес - Кличко

25 січня у столичних школах відновлять навчальний процес. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Із понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти. Хочу зазначити, що всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами. А також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах", - наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. Коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

"Столичні ж садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти - у Шевченківському районі міста. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 25 груп у 23 садочках. Наповненість дітей у дитсадках столиці - майже 50 відсотків", - повідомив Віталій Кличко.

Київська міська державна адміністрація

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