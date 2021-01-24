25 січня відзначають Тетянин день

Тетянин день є одним із найвідоміших січневих свят, традиційно його відзначають 25 січня.

За переказами, Тетяна жила у II-III ст. в Римі й була родом із багатої родини. Її батьки були християнами та виховували дочку в благочесті.

Дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним членам християнської громади, а також відвідувала в'язнів.

Під час чергових гонінь християн Тетяну схопили язичники та після катувань відрубали голову. Нині ж християни згадують Тетяну в молитвах, а сама мучениця зарахована до лику святих.

Всі власниці цього імені можуть святкувати і загадувати бажання, а їх близькі можуть користуватися їхньою могутністю.

У перекладі з латинського ім'я Тетяна означає "упорядниця" і "засновниця".

Також 25 січня відзначають неофіційний День студента.