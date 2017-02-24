26 февраля земляне увидят солнечное затмение

Астрономы отмечают, что затмение 26 февраля 2017 года будет кольцеобразным, то есть неполным.

Увидеть его смогут жители Чили, Аргентины и других стран Южного полушария. В северном полушарии в это время будет ночь.

Это затмение станет первым в 2017-м году. Оно начнется в 16:53 по киевскому времени, но на территории Южной Америки. Подробнее график затмения вы сможенте увидеть на анимации ниже.

Пик затмения придется на точку с координатами 34,7 ю.ш. 31,2 з.д., продолжительность затмения - 44 секунды, ширина тени Луны на поверхности Земли - 31 км.

Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Во время кольцеобразного затмения солнечный ободок не дает проводить наблюдения короны и близлежащих звезд.